أحمد الفيشاوي يعتذر عن اللفظ خارج في مهرجان الجونة.. هكذا برَّر موقفه: شاهد

في البداية و قبل اي شيء، أتقدم بالشكر لكل من ساهم في اخراج مهرجان الجونة السينمائي بهذا الشكل الرائع و المشرف من تنظيم و إعداد و اهتمام دقيق بكل التفاصيل.. و شكر خاص لصاحب هذا الإنجاز المشرف المهندس نجيب ساويرس الذي لم يبخل بالمجهود و لا الإمكانيات لانجاح مثل هذا الحدث الفريد في مكان عالمي علي ارض مصر اسمه الجونة ، و هذا ما نتوقعه دائما من هذه العائلة .. عائلة ساويرس التي تقدر قيمة الفن و الفنانين و أيضا تقدر قيمة مصر . ثانيا ، اعتذار واجب عما بدر مني أمس ، فريق العمل بأكمله عمل بجديه على هذا الإنتاج، وكل ما أردت هو أن يُشاهد الفيلم بالطريقة الصحيحة. لم يكن لدي أي نية لإزعاج أحد في هذا المهرجان المشرف. @elgounafilmfestivalofficial @naguib_sawiris @sheikhjacksonfilm

