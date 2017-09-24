أحمد الفيشاوي يعتذر عن اللفظ خارج في مهرجان الجونة.. هكذا برَّر موقفه: شاهد

اعتذر الممثل المصري أحمد الفيشاوي عن اللفظ الخارج الذي صدر عنه أثناء افتتاح مهرجان الجونة السينمائي المقام ليلة الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017.

ومن خلال مقطع فيديو نشره الممثل الشاب عبر إنستغرام، أكد الفيشاوي أنه لم يقصد أن يجرح أحداً بهذا اللفظ، وتقدم بالشكر إلى إدارة المهرجان، وأضاف "إدارة المهرجان قدمت احتفالاً مميزاً واهتمت بأدق التفاصيل، ولكن كنت أتمنى أن يعرض فيلمي على شاشة غير مهتزة وأفضل من ذلك، وما بدر مني كان بشكل عفوي غير مقصود به الإهانة".

وفي تصريح سابق لموقع في الفن أعرب الفيشاوي عن غضبه من إدارة المهرجان التي استخدمت شاشة عرض رديئة مخصصة لعرض الأفلام على الشواطىء، حيث بدت الصورة مهزوزة بسبب تيار الهواء الشديد".

من جانبها، ألغت إدارة المهرجان المؤتمر الصحي المخصص لفيلم "الشيخ جاكسون" والذي يتصدر بطولته أحمد الفيشاوي بعد هذه الواقعة، غير أن بيان المهرجان لم يربط الحدثين معا.









وتعرض الفيشاوي لكثير من الانتقادات بعد تعليقه الذي وصف بالخارج أثناء افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الأول، جاءت أبرز الانتقادات من الممثلة غادة عبد الرازق والإعلامي عمرو أديب الذي وصفه بـ"قليل الأدب".

