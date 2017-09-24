سعودي يتحدّى الجزيرة أن تعرض مقطعاً "محرجاً" لأمير قطر.. هكذا ردت القناة

أرسل مواطن سعودي مقطع فيديو لبرنامج فوق السلطة متحدياً قناة الجزيرة أن تبثّه، وبالفعل قامت القناة ببثه في حلقة البرنامج السبت 23 سبتمبر/أيلول.

ويظهر في المقطع الذي وصفه مقدّم البرنامج "نزيه الأحدب" بالمحرج، كيف ظنّ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمد يده للمصافحة فبادله بالمثل، في حين أنّ ترامب كان يشير إليه للتحدث للإعلاميين.

وقد تم تصوير ذلك المقطع 20 سبتمبر/أيلول خلال لقاء جمع الزعيمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار الأحدب في ردّه على تحدي المواطن السعودي بأنه يكاد لا يخلو لقاء رسمي يجمع مختلف الزعماء في العالم من مواقف شبيهة، تلتقطها الكاميرات وتتصيّدها البرامج الناقدة لتعرضها فيما بعد.

وختم الأحدب الذي يعالج في برنامجه أحداث الأسبوع والسياسية بأسلوب ساخر، الفقرة ببثه مقطعاً لمختلف زعماء العالم يتعرّضون لما وصفه "بمواقف محرجة" على الهواء مباشرة.