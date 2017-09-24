القرضاوي ينعي مهدي عاكف وخالد مشعل يكشف عن تفاصيل علاقته بياسر عرفات

قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، إن "النظام المصري منع الجنازة الشعبية لمرشد الإخوان المسلمين السابق محمد مهدي عاكف، فصلى عليه ملايين المسلمين حول العالم".

جاء ذلك في كلمة للقرضاوي عقب صلاة الغائب على عاكف، في منزله بالدوحة مساء السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، بحضور خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات من المعارضة المصرية وعدد من العلماء.

وأضاف القرضاوي من منزله أن جماهير من المسلمين أدوا صلاة الغائب على عاكف في إسطنبول، وغزة، والمسجد الأقصى، كما أدّاها عليه إخوانه المعتقلون، فضلاً عن ملايين في أنحاء العالم.

وأشاد القرضاوي بمواقف عاكف و"جهاده في سبيل الدعوة وصلابته في الحق وتقديمه الدعوة على حياته ذاتها".

ووجه القرضاوي الشكر إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "والذي سمح بإقامة صلاة الغائب في أي مسجد يتم اختياره، إلا أن الناس تقاطروا على بيت الشيخ للعزاء".

من جانبه، قال مشعل، إن "الشهيد عاكف تميز بعلاقات قوية مع مختلف الفصائل الفلسطينية وكان بيته مزاراً لقيادات فتح وحماس، خصوصاً الراحل ياسر عرفات".

وأوضح أن "عرفات لم يكن ينزل القاهرة، إلا ويتوجه إلى الشهيد عاكف، لمواقفه المخلصة، وتاريخه الجهادي الطويل منذ الاحتلال".

وأضاف أن "الأسرى الفلسطينيين صلوا على الشهيد (عاكف) في سجون الاحتلال، كما صلى عليه الفلسطينيون في الأقصى ومساجد غزة".

وأكد أن عاكف "كان حريصاً على وحدة الموقف الفلسطيني ودائم الدعوة إلى الوحدة والمصالحة بين فتح وحماس".

ومساء أمس أول الجمعة، أعلنت جماعة الإخوان، وفاة عاكف (1928-2017)، عن عمر ناهز 89 عاماً، في مشفى القصر العيني وسط القاهرة، الذي نُقل إليه منذ أشهر إثر تدهور حالته الصحية بالسجن.

فيما قالت وزارة الداخلية المصرية، السبت، إنه "توفي إثر هبوط حاد في الدورة الدموية"، دون تفاصيل.

ودعت الجماعة في بيان الجمعة، تلامذة ومحبي "عاكف" حول العالم لإقامة صلاة الغائب عليه، وذلك بعد منع السلطات صلاة الجنازة عليه في مصر، وفق ما جاء في البيان.

وفي الساعة الأولى من صباح السبت بتوقيت القاهرة، أنهت أسرة عاكف، مراسم دفنه بمقابر شرقي القاهرة، بحضور أمني و4 أشخاص فقط، وفق حديث سابق أدلى به للأناضول عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن عاكف.

وعقب مراسم الدفن، قالت "علياء" ابنة عاكف في تدوينة على صفحتها في "فيسبوك": "منعوا كل حاجة"، دون تفاصيل.

كما حظرت وزارة الأوقاف المصرية السبت، إقامة صلاة الغائب على عاكف دون تصريح رسمي مسبق، مؤكدة أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، حسب بيان أصدرته.

وودع عاكف (89 عاماً) الحياة، وهو محبوس على ذمة قضية أحداث مكتب الإرشاد (المكتب الرئيسي لجماعة الإخوان) في منطقة المقطم (شرقي القاهرة).

وصدر بحقه حكم بالمؤبد (السجن 25 عاماً)، ثم ألغته محكمة النقض، في يناير/كانون الثاني الماضي، وتعاد محاكمته.