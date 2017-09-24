اجتمعت مع أمير بريطاني 20 دقيقة.. هذه مهمة ميلانيا ترامب في أول زيارة دولية بمفردها

التقت سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب، في أول زيارة دولية تقوم بها بمفردها، يوم السبت برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووجهت الدعوة للأمير البريطاني هاري لزيارة البيت الأبيض.

وتأتي زيارة ميلانيا (47 عاماً) كرئيسة للوفد الأميركي لحضور حفل افتتاح ألعاب إنفكتوس للجنود المصابين، والمقام في أكبر المدن الكندية، وتمنت ميلانيا الفوز للفريق الأميركي في كلمة قصيرة ألقتها قائلة: "بالنيابة عن زوجي وبالأصالة عن دولتنا بأسرها، أتوجه بالشكر لكم ولعائلاتكم على كل ما ضحيتم به لنعيش في أمان".

وأضافت في كلمتها السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017 "كما أود أن أتمنى لكم حظاً سعيداً لكني أعرف أنكم لا تحتاجون إلى هذا الحظ. فلتتحلوا بهذه الروح القتالية المعروفة عنكم وستعودون إلى بلادنا بالميدالية الذهبية".

وأقام الأمير هاري (33 عاماً)، الخامس في ترتيب ولاية العرش البريطاني، ألعاب إنفكتوس قبل ثلاث سنوات. ويشارك في البطولة ما يربو على 550 جندياً وامرأة مصابين من 17 دولة حليفة في 12 رياضة ومن المقرر أن تختتم في 30 سبتمبر/أيلول.

وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم ميلانيا إن اجتماعها مع هاري استمر 20 دقيقة.

وأضافت جريشام أن ميلانيا التقت أيضا بترودو وزوجته صوفي جريجوار ترودو واثنين من أبنائهما الثلاثة.