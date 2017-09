"لن يبقى طويلاً".. ترامب يهدد زعيم كوريا الشمالية والبنتاغون يبعث رسالة "عسكرية واضحة" لبيونغ يانغ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر إن وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو وزعيمه كيم جونغ أون، "لن يبقيا طويلاً إذا ردد ري أفكار رجل الصواريخ الصغير" في إشارة إلى كيم على ما يبدو.

وقال ري في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، إن استهداف البر الرئيسي الأميركي بصواريخ كوريا الشمالية أمر حتمي، بعد أن وصف "الرئيس الشرير" دونالد ترامب زعيم بيونغ يانغ "برجل الصواريخ".

وكتب ترامب في تغريدة يقول "سمعت للتو وزير خارجية كوريا الشمالية يتحدث في الأمم المتحدة.. إذا ردد أفكار رجل الصواريخ الصغير فإنهما لن يبقيا طويلاً!"

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!

