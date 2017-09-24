"لن يبقى طويلاً".. ترامب يهدد زعيم كوريا الشمالية والبنتاغون يبعث رسالة "عسكرية واضحة" لبيونغ يانغ



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر إن وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو وزعيمه كيم جونغ أون، "لن يبقيا طويلاً إذا ردد ري أفكار رجل الصواريخ الصغير" في إشارة إلى كيم على ما يبدو.

وقال ري في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، إن استهداف البر الرئيسي الأميركي بصواريخ كوريا الشمالية أمر حتمي، بعد أن وصف "الرئيس الشرير" دونالد ترامب زعيم بيونغ يانغ "برجل الصواريخ".

وكتب ترامب في تغريدة يقول "سمعت للتو وزير خارجية كوريا الشمالية يتحدث في الأمم المتحدة.. إذا ردد أفكار رجل الصواريخ الصغير فإنهما لن يبقيا طويلاً!"

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

وشنّ ري هجوماً لاذعاً على ترامب السبت في خطابه ووصفه بأنه "شخص مختل عقلياً مصاب بجنون العظمة وملك الكذب".

وقال الوزير إن ترامب "رجل عصابات أطلق حملة كلمات عنيفة ومتهورة" ضد كوريا الشمالية ويشكل اليوم "أكبر تهديد للسلام".

رسالة واضحة لبيونغ يانغ

وألقى وزير خارجية كوريا الشمالية خطابه بعد ساعات قليلة من تحليق قاذفات أميركية قرب ساحل كوريا الشمالية في "رسالة واضحة" إلى بيونغ يانغ، وفقاً للبنتاغون.

وأرسلت السبت الولايات المتحدة قاذفات حلقت قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية بهدف توجيه "رسالة واضحة" إلى نظام كيم جونغ أون.

وأعلنت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت "إنه الموقع الأبعد في شمال المنطقة المنزوعة السلاح الذي تحلق فوقه طائرة أو قاذفة أميركية قبالة السواحل الكورية الشمالية في القرن الحادي والعشرين، ما يؤكد مدى الجدية التي نتعامل فيها مع السلوك الخطير لكوريا الشمالية".

وأضافت: إن هذه المهمة التي نفذتها قاذفة ب-1ب ومقاتلة إف-15 تشكل دليلاً على العزم الأميركي ورسالة واضحة مفادها أن لدى الرئيس العديد من الخيارات العسكرية لإلحاق الهزيمة بأي تهديد كان".

وتابعت "إننا مستعدون لاستخدام مجموعة كاملة من القدرات العسكرية للدفاع عن الوطن الأميركي وحلفائنا".

وكان ترامب قد هدد الثلاثاء 19 سبتمبر/أيلول 2017، "بتدمير كوريا الشمالية كلياً" إذا هاجمت الولايات المتحدة أو حلفاءها قائلاً إن زعيم هذا البلد كيم جونغ أون يقوم بمهمة انتحارية.