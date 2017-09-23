"لم أنشئها لتكون شركة بل لمهمّة اجتماعية".. زوكربيرغ يبيع 75 مليون سهم يمتلكها بفيسبوك لتمويل نشاطاته الخيرية

أعلن الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، عن نيته بيع أسهم يمتلكها في الشركة ويصل عددها إلى 75 مليون سهم بهدف تمويل مشاريع خيرية.

وكتب زوكربيرغ على صفحته بفيسبوك: "نخطط لتسريع عملنا وبيع ما بين 35 و75 مليون سهم في فيسبوك خلال الأشهر الـ18 المقبلة لتمويل أنشطتنا في مجالات التعليم، والعلوم، والحقوق".

وأضاف: "لقد قلت في كثير من الأحيان إن فيسبوك لم تتأسس أصلاً لتكون شركة، ولكن لإنجاز مهمة اجتماعية".

وقال مارك: "بريسيلا وأنا أيضاً نشعر بالمسؤولية للقيام بدورنا لمعالجة التحديات العالمية، مثل علاج جميع الأمراض في حياة أطفالنا وإضفاء الطابع الشخصي على التعليم لكل طالب".

وتابع: "هذا هو السبب، ففي العام الماضي، شاركت اقتراحاً أعلنه مجلس إدارة فيسبوك لتكوين فئة جديدة من أسهم فيسبوك. وكانت الفكرة هي أنه سيُسمح لي بالحفاظ على السيطرة على التصويت داخل فيسبوك حتى نتمكن من الاستمرار في البناء على المدى الطويل، ولكن أيضاً السماح لبريسيلا ولي بتمويل العمل الذي نقوم به من خلال مبادرة تشان زوكربيرغ".

