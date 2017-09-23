كم مليار ستدفعها بريطانيا تعويضاً عن الخروج من الاتحاد الأوروبي؟.. "التايمز" تكشف النقاب عن حجم المبلغ الكبير!

أفادت صحيفة "التايمز" بأن بريطانيا ستدفع إلى بروكسل 40 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 54 مليار دولار) تعويضاً عن خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة، السبت 23 سبتمبر/أيلول، عن مصدرين في بروكسل، لم تذكرهما، أن هذا المبلغ سيسدد على مرحلتين: الأولى ستتم حتى حلول 2020 وتعادل 20 مليار جنيه، حيث أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في خطاب لها ألقته، أمس الجمعة، في فلورنسا الإيطالية بشأن "بريكست"، أن لندن ستلتزم بسداد المبلغ في الموعد المحدد.

أما الجزء الثاني للمبلغ، البالغ 20 مليار جنيه -حسب الصحيفة- فستسده لندن لتسوية التزاماتها الأخرى التي ستتم مناقشتها على حدة. وتفترض الصحيفة أن تسديد الشق الثاني من المبلغ قد يمتد لفترة طويلة.

ولم تؤكد السلطات البريطانية حجم المبلغ الكامل الذي تتحدث عنه الصحيفة.

من جانب آخر، نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الحكومة البريطانية تنوي تسديد 20 مليار يورو (17 مليار جنيه إسترليني)، مشيرة إلى أن بروكسل تطلب من بريطانيا دفع نحو 100 مليار دولار (88 مليار جنيه إسترليني).

يُشار إلى أن المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست" انطلقت 19 يونيو/حزيران الماضي بعد مرور عام تقريباً على إجراء الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، حيث صوّت 51,9% من البريطانيين لصالح خروجهم من هذا التكتل.

ويعتبر الخروج من الاتحاد عملية معقدة جداً، حيث تواجه لندن صعوبات في ترتيب الانفصال عن بروكسل، ما دعا رئيسة الوزراء البريطانية إلى طلب مزيد من الوقت، لكن الاتحاد يرفض التأخير في الإجراءات من قبل المملكة المتحدة.