مفاوضات الساعات الأخيرة.. وفد كردي يتوجّه إلى بغداد لإجراء حوار بالتزامن مع الاستفتاء

قال مسؤول كردي إن وفداً من حكومة إقليم كردستان توجه إلى بغداد، السبت 23 أيلول/سبتمبر 2017، لإجراء حوار مع الحكومة العراقية بالتزامن مع الاستفتاء المقرر على استقلال الإقليم يوم الإثنين المقبل.

وفد كردي يصل #بغداد لمناقشة تأجيل الاستفتاء..

وبدء المرحلة الأولى من عملية التصويت في الخارجhttps://t.co/8OQD8PqwHA#مصدرك_الأول pic.twitter.com/KUxSldQY8v — صحيفة الاتحاد ⌚️ (@aletihadae) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧

وقال هوشيار زيباري، أحد كبار مستشاري الزعيم الكردي مسعود بارزاني، لرويترز إن الوفد سيناقش عملية الاستفتاء لكن الاستفتاء سيمضي قدماً. وأضاف أن المحادثات مع بغداد ستجري قبل الاستفتاء وخلاله وبعده.

على وقع التحذيرات التركية .. وفد كردي في بغداد للحوار .. وتضارب الأنباء حول تأجيل الاستفتاء pic.twitter.com/U0ZmDKniqh — الحدث الإخبارية (@AlhadathQ8) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧

وقالت كردستان العراق إن التصويت يهدف إلى إعطاء الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل تفويضاً شرعياً لتحقيق الاستقلال عن العراق من خلال الحوار مع بغداد ومع تركيا وإيران المجاورتين.

يأتي هذا في وقت تعهّد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، باتخاذ خطوات أمنية ودبلوماسية وسياسية واقتصادية رداً على الاستفتاء الكردي.

وأضاف يلدريم "هذه الخطوات ستتخذ بالتعاون الوثيق مع العراق، وإيران وبلدان مجاورة أخرى".

وأدلى رئيس الوزراء التركي بهذه التعليقات للصحفيين قبل انعقاد جلسة للبرلمان السبت مساء للتصويت على تفويض يسمح بتمديد نشر الجنود الأتراك في العراق وسوريا.