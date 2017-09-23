يقطع 2000 كيلومتر ويصل مداه لمصر والهند وروسيا.. إيران تختبر صاروخ "خرمشهر" الباليستي رغم تحذيرات أميركا (فيديو)

قالت وسائل إعلام إيرانية، السبت 23 أيلول/سبتمبر 2017، إن إيران اختبرت بنجاح صاروخاً باليستياً جديداً يصل مداه إلى 2000 كيلومتر كان ضمن الأسلحة التي أزيح عنها الستار في استعراض عسكري أمس.

ومن المرجح أن تثير تجربة إطلاق الصاروخ خرمشهر، الذي تقول إيران إنه قادر على حمل عدد من الرؤوس الحربية، القلق في واشنطن.

#Iran: Video of today’s test: Everything seems to suggest that this is a new ballistic missile pic.twitter.com/dAzLlIKmHV — Strategic Sentinel (@StratSentinel) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تغطية للتجربة الصاروخية دون تحديد الموعد الذي أجريت به أو المكان الذي جرت فيه بما في ذلك تسجيل فيديو من كاميرا مثبتة على الصاروخ قالت إنه يصوّر انفصال المخروط الذي يحمل عدة رؤوس حربية.

وقال التلفزيون: "نرى لقطات للتجربة الناجحة للصاروخ الباليستي خرمشهر الذي يصل مداه إلى ألفي كيلومتر وهو أحدث صاروخ لبلادنا".

وأضاف: "هذا هو ثالث صاروخ إيراني يصل مداه إلى ألفي كيلومتر".

وعرض الصاروخ خرمشهر لأول مرة أمس الجمعة في استعراض عسكري قال خلاله الرئيس حسن روحاني إن إيران ستعزز قدراتها الصاروخية ولن تسعى للحصول على إذن من أي دولة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إن إيران تعزز قدراتها الصاروخية واتهمها بتصدير العنف إلى اليمن وسوريا وأجزاء أخرى في الشرق الأوسط.

وانتقد ترامب أيضاً اتفاق عام 2015 الذي توصّلت إليه الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى مع إيران ووافقت طهران بمقتضاه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات أحادية الجانب على إيران، قائلة إن تجاربها الخاصة بالصواريخ الباليستية تنتهك قرار الأمم المتحدة الذي صدّق على الاتفاق النووي، ودعا طهران إلى عدم القيام بأنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.