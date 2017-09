يقطع 2000 كيلومتر ويصل مداه لمصر والهند وروسيا.. إيران تختبر صاروخ "خرمشهر" الباليستي رغم تحذيرات أميركا (فيديو)

قالت وسائل إعلام إيرانية، السبت 23 أيلول/سبتمبر 2017، إن إيران اختبرت بنجاح صاروخاً باليستياً جديداً يصل مداه إلى 2000 كيلومتر كان ضمن الأسلحة التي أزيح عنها الستار في استعراض عسكري أمس.

ومن المرجح أن تثير تجربة إطلاق الصاروخ خرمشهر، الذي تقول إيران إنه قادر على حمل عدد من الرؤوس الحربية، القلق في واشنطن.

#Iran: Video of today’s test: Everything seems to suggest that this is a new ballistic missile pic.twitter.com/dAzLlIKmHV

— Strategic Sentinel (@StratSentinel) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧