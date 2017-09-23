تركيا تمنح جنسيتها لـ50 ألف سوري.. ووزارة الداخلية: المتقدمون يرغبون في البقاء ببلادنا والاستثمار فيها

قال سنان كونار، مدير عام دائرة النفوس والجنسية بوزارة الداخلية التركية، السبت 23 سبتمبر/أيلول، إن 13 ألف سوري بالغ، تم منحهم الجنسية التركية حتى الآن.

وأشار كونار إلى وجود زيادة ملحوظة في أعداد طلبات الأجانب للحصول على الجنسية التركية، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تبين أهمية ومكانة الجنسية التركية في العالم.

تركيا تنتقي 50 ألف سوري وتمنحهم الجنسية https://t.co/r7cWgu2oPX pic.twitter.com/KApiCP67lv — Zaman Arabic (@zamanarabiccom) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧

وأكد مدير عام دائرة النفوس والجنسية بوزارة الداخلية التركية أن معظم المتقدمين بطلبات للحصول على الجنسية، يرغبون في البقاء بتركيا والاستثمار فيها، مبيناً أن تركيا حددت معايير معينة لمنح جنسيتها للسوريين.

وأوضح المدير العام أن 13 ألف سوري بالغ توافرت فيهم شروط الحصول على الجنسية التركية، وأن إجراءات منحهم وأفراد أسرهم الجنسية انتهت، ويبلغ عددهم الإجمالي (مع عوائلهم) 35 ألف شخص.

زيادة إقبال الأجانب للحصول على الجنسية #التركية

50 الف سوري تقريبا منحوا وسيتم منحهم الجنسية التركية، بينهم 17 ألف و500 بالغ #اخبار_تركيا pic.twitter.com/jsl9OZWIxF — نيو ترك بوست (@newturkpost) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

ولفت أيضاً إلى أن دائرته تعمل أيضاً حالياً على إنهاء ملفات 4500 بالغ سوري، ويبلغ عددهم مع أسرهم 15 ألف شخص تقريباً.

وأوضح أن العدد الإجمالي لمن سيتم منحهم الجنسية التركية من البالغين 17 ألفاً و500، ويصل عددهم مع أفراد أسرهم إلى 50 ألف شخص تقريباً.

