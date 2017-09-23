أميركا توجّه رسالة تحذيرية قوية لكوريا الشمالية رداً على تجربتها النووية الأخيرة

أعلن البنتاغون السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، أن طائرات حربية أميركية حلقت قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية بهدف توجيه "رسالة واضحة" إلى بيونغ يانغ التي تثير استفزازاتها غضب الرئيس دونالد ترامب.



وكتبت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت في بيان "إنه الموقع الأبعد في شمال المنطقة المنزوعة السلاح الذي تحلق فوقه طائرة أو قاذفة أميركية قبالة السواحل الكورية الشمالية في القرن الحادي والعشرين، ما يؤكد مدى الجدية التي نتعامل فيها مع السلوك الخطير لكوريا الشمالية".



وأضافت وايت أن "هذه المهمة دليل على العزم الأميركي ورسالة واضحة مفادها أن لدى الرئيس العديد من الخيارات العسكرية لإلحاق الهزيمة بأي تهديد كان".



وتابعت "إننا مستعدون لاستخدام مجموعة كاملة من القدرات العسكرية للدفاع عن الوطن الأميركي وحلفائنا".