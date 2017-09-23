نجوم مسرح مصر أمام القضاء.. لماذا أمر النائب العام بالتحقيق مع أشرف عبد الباقي وفرقته؟

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من محمد مصطفى سليمان وشهرته (أبوجاسر)، كاتب وباحث في الأديان ومدير أكاديمية "ابن تيمية للأبحاث المعرفية والعقائدية"، ضد فرقة "مسرح مصر" وأبطالها "أشرف عبدالباقي، ومصطفى خاطر، وعمر متولى"، وغيرهم من أعضاء الفرقة.

واتهمهم فيه بازدراء الدين الإسلامي، والسخرية من النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وذلك في إحدى حلقاتهم التي عرفت وانتشرت تحت عنوان "كفار قريش والعنتيل" وغيرها من العناوين على شبكة الإنترنت.

النائب العام يأمر بالتحقيق مع فرقة «مسرح مصر» بتهمة ازدراء الدين الإسلامي - آخر ثانية - https://t.co/wGfM7SzGB8 pic.twitter.com/vnHuxHaYsR — Akherthania (@akherthania) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧

وكلف النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، بالتحقيق في البلاغ وما تضمنه من وقائع ومستندات مرفقة عبارة عن مقاطع فيديو للفرقة المشكو في حقها، وذلك بعد أن أحال النائب العام البلاغ إليه برقم صادر 896 لسنة 2017.

وذكر البلاغ رقم 5237 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن المشكو بحقهم، قاموا من خلال فيديو انتشر علي موقع يوتيوب وفيسبوك، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، بتمثيل مشهد يظهر بعضهم على هيئة الكفار، وأحدهم على هيئة شخص أسلم في صدر الإسلام، ومدة الفيديو حوالي دقيقتين.

وذكر البلاغ أن ما جاء بهذا الفيديو يمثل التطاول على الدين الإسلامي وعلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي من المفترض أن يكون له كل القدسية والاحترام، خصوصاً في بلد جاء دستورها أن الإسلام دين الدولة، وجاء دستورها بالمحافظه على القيم والأخلاق والعادات والتقاليد للشعب المصري.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته بالتحقيق في الشكوي والتأكد من صحتها، واتخاذ اللازم قانوناً ضد المشكو بحقهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية لقيامهم بازدراء الدين الإسلامي والسخرية من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والصحابة الكرام وتكدير الأمن والسلم العام لنصوص مواد قانون العقوبات في هذا الشأن.