بعد "أبو الروك" مدعي النبوة الذي يغتصب أتباعه.. فضيحة جنسية جديدة لزعيم روحي في الهند

أوقفت الشرطة الهندية زعيماً روحياً شهيراً، وهو الثاني الذي يتم توقيفه الشهر الماضي، بزعم اغتصابه امرأة في الحادية والعشرين من العمر غربي البلاد.

مجددا.. زعيم روحي شهير محور فضيحة جنسية بالهندhttps://t.co/PLEuojbfCL pic.twitter.com/P7APdu9c28 — جريدة النهارالكويتية (@naharkw) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧

وقال ضابط الشرطة جايسينغ ناثاوات إن المرأة التي كان والداها من أتباع الزعيم الروحي كوشلندرا براباناتشاريا فالهاري مهراجا (70 عاماً)، اشتكت من أن الأخير اعتدى عليها جنسياً في السابع من أغسطس/آب الماضي في مقرّه ببلدة ألوار الواقعة في ولاية راجاشتان.

وقالت المرأة إن الزعيم الروحي حذّرها من إبلاغ أحد بشأن الاعتداء، لكنها قرّرت كسر صمتها بعدما تمت محاكمة شخص نصّب نفسه زعيماً روحيا ويدعى غورميت رام رحيم سينغ، والحكم عليه بالسجن لعشرين عاماً الشهر الماضي، لاغتصابه امرأتين من أتباعه في ولاية هاريانا شمالي البلاد.

مجددا.. زعيم روحي شهير محور فضيحة جنسية بالهندhttps://t.co/nHrcxA6ZE4 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧

وأمرت محكمة بحبس فالهاري مهراجا 15 يوماً، لحين انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في القضية. وتعرضت المرأة للاغتصاب عندما ذهبت لتسليم الزعيم الروحي 3000 روبيه (45 دولاراً) حصلت عليها مقابل تدريبٍ مع محامٍ في نيودلهي بناءً على توصيته.