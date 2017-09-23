هاتف جديد قد يقضي على آبل وسامسونغ.. روسيا تعلن عن جهاز يحمي صاحبه من الاختراق والتنصت وأرخص 5 مرات من آيفون

كشفت شركة روسية عن هاتف ذكي تقول إنه يحمي مكالمات المستخدمين من أي محاولة اختراق أو تنصت، لكن تقارير تتحدث عن صلة مفترضة للشركة بالاستخبارات الروسية.

ويحمل الهاتف الجديد اسم "تايغافون"، وهو من إنتاج شركة "InfoWatch" الروسية التي تعمل في مجال برامج حماية المعلومات.

وعرض "تايغافون"، أمس الجمعة، خلال معرض اقتصادي في العاصمة الروسية موسكو، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت.

ويبلغ ثمن الهاتف الجديد نحو 260 دولاراً وهو أقل بخمسة أضعاف من معدل ثمن هواتف آيفون في روسيا.

وأكدت الشركة وجود خاصية تضمن السرية للمستخدم، لكنها لم تكشفها أو توضح طبيعة عملها، مكتفية بالقول إن المستخدم بإمكانه تتبع مكان الهاتف في حال تعرض للسرقة أو الضياع.

وقالت رائدة الأعمال ناتاليا كاسبيرسكي إن هاتف "تايغافون" يمثل الحل لمشكلة التنصت التي يتخوّف منها الكثيرون، وتابعت: "لقد ابتكرنا هذا الهاتف مستهدفين أسواق المؤسسات".

وكاسبيرسكي هي رئيسة الشركة وواحدة من مؤسسي Kaspersky Lab وهي شركة رائدة في مجال مكافحة الفيروسات، لكن البعض يربط بينها وبين الاستخبارات الروسية وخاصة في الولايات المتحدة.

وسيغطي اللون الأخضر الهاتف الروسي، واختير هذا اللون ليرمز إلى الغابات الشمالية في البلاد. ويدعم الهاتف الجديد شريحتي اتصال وشاشة حجمها 5 إنشات وكاميرتين ومعالج رباعي النوى.