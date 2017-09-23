رسائل تطالب الجنود الأميركيين في كوريا بالمغادرة.. والبنتاغون يحقق

قال الجيش الأميركي السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، إنه فتح تحقيقاً بشأن تنبيهات زائفة أرسلت لهواتف محمولة ولوسائل التواصل الاجتماعي تنصح العسكريين الأميركيين وأسرهم بمغادرة شبه الجزيرة الكورية.



وجاءت الرسائل الزائفة التي انتشرت يوم الخميس في وقت حساس يشهد ازدياد التوتر بعدما أجرت كوريا الشمالية سادس وأكبر تجاربها النووية يوم الثالث من سبتمبر/أيلول.



وأثارت التجربة وسلسلة تجارب إطلاق صواريخ حرباً كلامية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.



وقال متحدث باسم القوات الأميركية في كوريا إن القوات لم تعلم بعد عدد الذين تلقوا مثل هذه الرسائل ومن المسؤول عنها.