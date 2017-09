الكاميرا استطاعت التقاطها.. جاستن ترودو يرتدي جوارب "مضحكة" في مؤتمر عالمي

تعد مزحة جوارب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من خارج هذا العالم، من مجرةٍ بعيدة للغاية.

فقد كشف رئيس الوزراء الكندي عن زوج جوارب مطبوع عليها شخصية تشوباكا (من سلسة أفلام Star Wars) فى منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال وفعالية لمؤسسة بيل وميليندا غيتس في مدينة نيويورك يوم الأربعاء، 20 سبتمبر/أيلول.









ويبدو أنَّ الجوارب، التي تحمل اسم "تشيوي" ويبلغ ثمنها 20 دولاراً، من علامة Stance التجارية، والتي كان ترودو قد ارتدى جوارب تعود إليها من قبل.

وبطبيعة الحال، جُنَّ جنون مستخدمي تويتر بسبب جوارب ترودو.

فغرَّدت ليزا سوهاي: "إنَّه شخصٌ مثيرٌ للغاية بالنسبة لقميصه، مثيرٌ لدرجة تؤلمني".

He's too socksy for his shirt, too socksy for his shirt. So socksy it hurrrrts! — Lisa Suhay (@NiceChess757) September 20, 2017

وقال حساب آخر يحمل اسم Gary He: "جاستن ترودو يرتدي جوارب تشوباكا، لقد مت من الضحك".

Justin Trudeau is wearing Chewbacca socks I'M DEAD pic.twitter.com/7d0qV2IEt5 — Gary He (@garyhe) September 20, 2017

وقال حساب آخر يحمل اسم Deb S: "لماذا ليس لدينا أشياء جميلة مثل كندا؟"

Why can't we have nice things like Canada 🇨🇦 — Deb S (@bdog_mom) September 21, 2017

وقال حساب آخر يحمل اسم Ebby: "رجل واحد فقط لديه حِس الموضة ذاك الذي يمكّنه من ارتداء مثل تلك الجوارب، إنَّه رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو".

Only one man has the panache to pull those socks off, the PM of Canada, Justin Trudeau. ❤️🇨🇦❤️ — Ebby (@ebbybennett) September 21, 2017

وحتى الممثل الكندي ويليام شاتنر من فيلم "Star Trek" انضم للمزاح وقال لجاستن مازحاً من ذوقه على تويتر: "لقد كنتُ أعتقد أنَّنا أصدقاء؟ جوارب تشوباكا؟".

وكان ترودو، المعروف بمزاحه القوي في ما يتعلَّق بالجوارب، قد ارتدى في وقتٍ سابق من هذا العام زوجاً من الجوارب غير المتطابقة عليها رسومات من سلسلة أفلام "Star Wars". وكان ذلك في يوم 4 مايو/أيار، والمعروف أيضاً باسم #MayTheFourthBeWithYou، أو يوم حرب النجوم.

وغرَّد ترودو حينها قائلاً: "هذه هي الجوارب التي تتطلَّعون إليها".

لا تتغير أبداً يا ترودو.