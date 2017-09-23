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الكاميرا استطاعت التقاطها.. جاستن ترودو يرتدي جوارب "مضحكة" في مؤتمر عالمي

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JUSTIN TRUDEAU
EMPICS Entertainment

تعد مزحة جوارب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من خارج هذا العالم، من مجرةٍ بعيدة للغاية.

فقد كشف رئيس الوزراء الكندي عن زوج جوارب مطبوع عليها شخصية تشوباكا (من سلسة أفلام Star Wars) فى منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال وفعالية لمؤسسة بيل وميليندا غيتس في مدينة نيويورك يوم الأربعاء، 20 سبتمبر/أيلول.



justin trudeau

ويبدو أنَّ الجوارب، التي تحمل اسم "تشيوي" ويبلغ ثمنها 20 دولاراً، من علامة Stance التجارية، والتي كان ترودو قد ارتدى جوارب تعود إليها من قبل.

وبطبيعة الحال، جُنَّ جنون مستخدمي تويتر بسبب جوارب ترودو.

فغرَّدت ليزا سوهاي: "إنَّه شخصٌ مثيرٌ للغاية بالنسبة لقميصه، مثيرٌ لدرجة تؤلمني".



وقال حساب آخر يحمل اسم Gary He: "جاستن ترودو يرتدي جوارب تشوباكا، لقد مت من الضحك".



وقال حساب آخر يحمل اسم Deb S: "لماذا ليس لدينا أشياء جميلة مثل كندا؟"



وقال حساب آخر يحمل اسم Ebby: "رجل واحد فقط لديه حِس الموضة ذاك الذي يمكّنه من ارتداء مثل تلك الجوارب، إنَّه رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو".



وحتى الممثل الكندي ويليام شاتنر من فيلم "Star Trek" انضم للمزاح وقال لجاستن مازحاً من ذوقه على تويتر: "لقد كنتُ أعتقد أنَّنا أصدقاء؟ جوارب تشوباكا؟".



وكان ترودو، المعروف بمزاحه القوي في ما يتعلَّق بالجوارب، قد ارتدى في وقتٍ سابق من هذا العام زوجاً من الجوارب غير المتطابقة عليها رسومات من سلسلة أفلام "Star Wars". وكان ذلك في يوم 4 مايو/أيار، والمعروف أيضاً باسم #MayTheFourthBeWithYou، أو يوم حرب النجوم.

وغرَّد ترودو حينها قائلاً: "هذه هي الجوارب التي تتطلَّعون إليها".



لا تتغير أبداً يا ترودو.

هذا الموضوع مترجم عن النسخة الأميركية من هاف بوست. للاطلاع على الموضوع الأصلي، اضغط هنا.

 

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