إطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي.. من صاحبة الفستان الأرق؟ ومَن الأجرأ؟

حرصت الفنانات على الظهور بإطلالات مميزة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الأول في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017.

اختارت الممثلة المصرية يسرا اللون البرتقالي لإطلالتها بالمهرجان، فيما ارتدت عليه عقداً ذهبياً كبيراً.









أطلَّت الفنانة المصرية إلهام شاهين بفستان واسع أسود اللون عليه رسومات لحيوانات وكلاب.









الممثلة المصرية بشرى مدير العمليات والمنسق العام للمهرجان أطلت بفستان أسود شفاف من الساقين.











ارتدت الممثلة المصرية ياسمين صبري فستاناً ذهبياً أنيقاً، فيما اختارت تسريحة الشعر المرفوعة.









بفستانٍ مفتوحٍ من الظهر، وبذيلٍ طويل أطلت الممثلة المصرية يسرا اللوزي في الحفل.









سيرين عبدالنور









هنا شيحة









إنجي المقدم













Close  إطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي لـ  

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival

المصدر: El-Gouna Film Festival  مشاركة  تغريدة  ✖ شارك هذا ✖ إغلاق الشريحة الحالية

وقد أقيم المهرجان تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، بمشاركة نحو 90 فيلماً من 36 دولة عربية وأجنبية.

ويضم المهرجان 3 مسابقات رسمية للأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز للحفل، الذي يقام في الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر/أيلول الجاري، نحو 200 ألف دولار (نحو 3.6 مليون جنيه مصري).