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إطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي.. من صاحبة الفستان الأرق؟ ومَن الأجرأ؟

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حرصت الفنانات على الظهور بإطلالات مميزة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الأول في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017.

اختارت الممثلة المصرية يسرا اللون البرتقالي لإطلالتها بالمهرجان، فيما ارتدت عليه عقداً ذهبياً كبيراً.





أطلَّت الفنانة المصرية إلهام شاهين بفستان واسع أسود اللون عليه رسومات لحيوانات وكلاب.





الممثلة المصرية بشرى مدير العمليات والمنسق العام للمهرجان أطلت بفستان أسود شفاف من الساقين.






ارتدت الممثلة المصرية ياسمين صبري فستاناً ذهبياً أنيقاً، فيما اختارت تسريحة الشعر المرفوعة.





بفستانٍ مفتوحٍ من الظهر، وبذيلٍ طويل أطلت الممثلة المصرية يسرا اللوزي في الحفل.





سيرين عبدالنور





هنا شيحة





إنجي المقدم






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إطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي
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  • كندة علوش

    المصدر: El-Gouna Film Festival

  • المصدر: El-Gouna Film Festival

  • أروى جودة

    المصدر: El-Gouna Film Festival

  • المصدر: El-Gouna Film Festival

  • المصدر: El-Gouna Film Festival

  • داليا البحيري

    المصدر: El-Gouna Film Festival

  • ميس حمدان

    المصدر: El-Gouna Film Festival

  • المصدر: El-Gouna Film Festival

  • المصدر: El-Gouna Film Festival

  • المصدر: El-Gouna Film Festival

  • المصدر: El-Gouna Film Festival

  • مي الغيطي

    المصدر: El-Gouna Film Festival

  • رنا

    المصدر: El-Gouna Film Festival

  • بسمة

    المصدر: El-Gouna Film Festival

  • نيللي كريم

    المصدر: El-Gouna Film Festival

  • يسرا اللوزي

    المصدر: El-Gouna Film Festival

  • لطيفة

    المصدر: El-Gouna Film Festival

  • هند صبري

    المصدر: El-Gouna Film Festival

  • صبا مبارك

    المصدر: El-Gouna Film Festival

  • لبلبة

    المصدر: El-Gouna Film Festival

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وقد أقيم المهرجان تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، بمشاركة نحو 90 فيلماً من 36 دولة عربية وأجنبية.

ويضم المهرجان 3 مسابقات رسمية للأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة.

ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز للحفل، الذي يقام في الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر/أيلول الجاري، نحو 200 ألف دولار (نحو 3.6 مليون جنيه مصري).

 

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