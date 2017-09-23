بالفيديو.. زوجة ترامب تزرع الخضار في البيت الأبيض.. تعرف على قصة الحقل الموجود في أهم مبنى في الولايات المتحدة

شاركت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب في زراعة حديقة البيت الأبيض في واشنطن في حضور أطفال من ناد محلي الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017.

وخلال زيارتهم للبيت الأبيض تعلم الأطفال أهمية تناول طعام صحي وتمضية بعض الوقت في الخلاء.

كما شرح ممثلون من هيئة خدمات الحدائق الوطنية للأطفال كيفية زراعة البذور وجني المحاصيل فضلاً عن سرد تاريخ حديقة البيت الأبيض.

وقد ارتدت زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قميصاً أحمر وسروال جينز وحذاء رياضياً وقد قطفت الخضار وزرعت نبتات إلى جانب نحو عشرة أطفال من فتيان وفتيات تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عاماً.

وفي بيان نشر بعيد هذه الزيارة، أشادت ميلانيا ترامب بهذه المبادرة "التي تسمح للأطفال بالتعلم في الهواء الطلق أهمية تناول منتجات مفيدة للصحة مع اكتشافهم للبيت الأبيض وتاريخه الغني".

وتعود فكرة وجود حقل للخضار في البيت الأبيض إلى ميشال أوباما زوجة الرئيس الأميركي السابق التي كانت تكافح البدانة وهي مشكلة أساسية في الولايات، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقد تركت لدى مغادرتها البيت الأبيض حجراً كتب عليه "بستان خضار البيت الأبيض أنشأته في العام 2009 السيدة الأولى ميشال أوباما أملاً في توفير ظروف صحية أكثر لأطفالنا".