متاهات غريبة من العالم القديم.. حدائق مخيفة صممت لتسلية تسلَّى الملوك والأمراء مفتوحة فتاهوا فيها

انتشرت المتاهات، بشكل كبير، منذ آلاف السنين، وهي تنقسم لنوعين؛ النوع الأول يحتوي على طريق واحد غالباً ما يتخذ مساراً حلزونياً ثم ينطوي على نفسه مرة أخرى، والنوع الثاني فيه الكثير من الطرق المتشعبة والمطلوب هو الوصول لهدف يتم تحديده منذ البداية.

"هاف بوست" يأخذكم في جولة للتعرّف على بعض هذه المتاهات:

متاهة هامبتون كورت هيدج ميز

واحدة من أقدم المتاهات في إنكلترا، وقد تم تصميمها منذ أكثر من 300 سنة من قِبل أشهر البستانيين في القرن الـ17؛ وهما: جورج لندن، وهنري وايز، لتسلية الملك ويليام الثالث والملكة ماري الثانية.

تبلغ مساحة المتاهة ثلث هكتار ويبلغ طولها 7 أقدام، وتتميز بمساراتها المتعددة مع عدد من السدود وشكلها الخارجي على هيئة شبه منحرف.

متاهة لونغليت

هذه هي المتاهة الأكثر جذباً للانتباه في قصر لونغليت بإنكلترا، صُمِّمت عام 1975 على مساحة 1.5 فدان، وتتكون من 16.000 شجرة "اليو" الإنكليزية، والتي يبلغ ارتقاعها نحو 8 أقدام، أي 2.5 متر.

السمة الأبرز في هذه المتاهة، هي الجسور الستة؛ لمساعدتك في البحث عن الهدف (وهو برج المراقبة الذي يقع في منتصف المتاهة).

قلعة ليدز

افتُتحت المتاهة التي صممها أدريان فيشر (هو أفضل مصممي المتاهات في العالم؛ إذ أقام ما يزيد على 700 متاهة في 32 دولة بالعالم منذ عام 1979 ) من شجر الطقسوس في قلعة ليدز بمقاطعة كنت عام 1988 .

الطريف أن هذا المصمم العالمي كان يتقدم مجموعة من أفراد العائلة المالكة، من بينهم الأميرة ألكسندرا، ابنة عم الملكة إليزابيث، في ممرات المتاهة ثم ضل طريقه.

متاهة قصر فيرساي

متاهة قصر فيرساي في فرنسا، هي إحدى أشهر المتاهات الأوروبية وواحدة من أجمل الأنساق النباتية في الحدائق المحيطة بقصر فيرساي والتي يضيع الزوار بين ممراتها، فلا يعرفون سبيل الخروج.

يقع هذا القصر على بُعد 20 كيلومتراً جنوب باريس، وقد بناه الملك لويس الثالث ليقيم فيه فقط في أثناء مروره برحلات الصيد، ثم اتخذه الملك لويس الرابع عشر قصراً رسمياً، وبعد ذلك كلف المهندس الفرنسي أندريه لونوتر تصميمها، لينتهي من بنائها عام 1677.

وقد أبدع هذا المصمم الفرنسي في توزيع المساحات الخضراء والبحيرات الصناعية والشرفات والنافورات والطرقات وأحواض الأزهار المتفاوتة في ألوانها.

متاهة أشكومبي

هي أقدم وأشهر متاهة في أستراليا، وتقع بمدينة ملبورن الأسترالية، وتغطي مساحة تصل إلى 25 فداناً، وبها حديقة هي مركز المتاهة.

تمت زراعتها عام 1970 بأكثر من 1000 شجرة سرو وآلاف الأمتار من المسارات بارتفاع لا يقل عن 3 أمتار وسمك يصل لمترين، حيث يتم تقليمها نحو 3 مرات في السنة.

حديقة بيشيبس البرتغال

تعد واحدة من الحدائق الباروكية البرتغالية المعروفة (الباروك Baroque، مصطلح يطلق على أشكال كثيرة من الفن الذي ساد غرب أوروپا وأميركا اللاتينية، عام 1600 في روما، وانتشر منها إلى معظم أنحاء أوروپا).

تبلغ مساحة الحديقة 5418 متراً مربعاً، وقد بُنيت في القرن الـ18، بناء على مبادرة من الأسقف الأول لمدينة كاستيلو برانكو.

الحديقة فريدة من نوعها من حيث الأصالة والأناقة، وهناك العديد من التماثيل الغرانيت بين أزقتها، ولديها 5 بحيرات مع حواف مزيَّنة.

تنقسم الحديقة لـ4 أماكن مختلفة، تمثل العالم في ذلك الوقت، فقد كان الاعتقاد السائد آنذاك أن العالم ينقسم لـ4 أجزاء؛ وهي: إفريقيا وآسيا وأوروبا والهند.

حديقة ديل لابيرينت دي هورتا، برشلونة، إسبانيا

حديقة المتاهة هورتا من أقدم حدائق إسبانيا، وقد صممها في عام 1792 المهندس الإيطالي دومينيكو باغوتي بأمر من ملك العائلة الإسبانية المشهورة خوان أنطونيو ديسفالز Joan Desvalls، وتقع في تقاطع هورتا جويناردو ببرشلونة.

والحديقة أشبه بمتحف يستقبل عدداً محدوداً من الزّوار لا يتخطى 750؛ للحفاظ على الطبيعة الفاتنة بها، وعادة ما يتم تصوير عدد من المشاهد للأفلام السينمائية والمسلسلات داخلها.

عند زيارة الحديقة، يمكنك التجول بين أروقة النباتات خلال المتاهات والدهاليز فيها، والتمتع بجمال قنوات الماء، وزيارة المعالم اليونانية القديمة التي يعود تصميمها إلى النمط القوطي القديم.