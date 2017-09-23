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الأوقاف تمنع صلاة الغائب على مهدي عاكف بمساجد مصر

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MOHAMMED MAHDI AKEF
MOHAMED EL-SHAHED via Getty Images

حذر القطاع الديني بوزارة الأوقاف، السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، من إقامة صلاة الغائب على أي أحد أو السماح بإقامتها دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بالديوان العام للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، تداولته العديد من وسائل الاعلام المحلية، إن من يخالف ذلك يعرِّض نفسه للمساءلة القانونية.

صدور قرار وزارة الأوقاف، السبت، بعد ساعات من وفاة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف، ومن تشييع جنازته، جعل نشطاء وصحفيين يعتبرون القرار صدر خصيصاً من أجل عاكف.

وبحسب صحف مصرية، فقد جاء القرار في أعقاب دعوات بإقامة صلاة الغائب على مهدي عاكف.

وكان عاكف، المعتقل منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، قد توفى الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017، بمستشفى قصر العيني، وتم دفنه ليلاً وسط حراسة أمنية مشددة، بعد منع صلاة الجنازة عليه، ولم يصلِّ عليه سوى 7 أشخاص فقط، كما لم يشهد تشييع جثمانه سوى 4 أفراد فقط!

نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي انتقدوا عدم أداء صلاة الجنازة على عاكف وتداولوا العديد من مقاطع أداء صلاة الغائب عليه في تركيا وأميركا وباكستان وفلسطين وإندونيسيا.



 

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