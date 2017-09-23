الأوقاف تمنع صلاة الغائب على مهدي عاكف بمساجد مصر

حذر القطاع الديني بوزارة الأوقاف، السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، من إقامة صلاة الغائب على أي أحد أو السماح بإقامتها دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بالديوان العام للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، تداولته العديد من وسائل الاعلام المحلية، إن من يخالف ذلك يعرِّض نفسه للمساءلة القانونية.

صدور قرار وزارة الأوقاف، السبت، بعد ساعات من وفاة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف، ومن تشييع جنازته، جعل نشطاء وصحفيين يعتبرون القرار صدر خصيصاً من أجل عاكف.

وبحسب صحف مصرية، فقد جاء القرار في أعقاب دعوات بإقامة صلاة الغائب على مهدي عاكف.

وكان عاكف، المعتقل منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، قد توفى الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017، بمستشفى قصر العيني، وتم دفنه ليلاً وسط حراسة أمنية مشددة، بعد منع صلاة الجنازة عليه، ولم يصلِّ عليه سوى 7 أشخاص فقط، كما لم يشهد تشييع جثمانه سوى 4 أفراد فقط!

نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي انتقدوا عدم أداء صلاة الجنازة على عاكف وتداولوا العديد من مقاطع أداء صلاة الغائب عليه في تركيا وأميركا وباكستان وفلسطين وإندونيسيا.

#مهدي_عاكف منعوا الصلاة عليه في اي مسجد على أرض مصر و غدا ستكون صلاة الغائب عليه في بلاد شتى و مساجد كثيرة ايها الظالمون انتم اغبياء و خونة. — Dina Zakaria (@dinazakaria9) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧





سبحان الملك

منعوا الصلاة عليه فصلوا عليه بخير بقاع الارض من #فلسطين صلاة الغائب على المرشدالسابق للإخوان المسلمين #مهدي_عاكف بمدينة أم الفحم pic.twitter.com/Tc2Y3VJGRZ — ريحَ🌿ـانَة (@R22N2) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧

بالصور صلاة الغائب في جامع الفاتح على المرشد العام السابق للإخوان المسلمين في #مصر مهدي عاكف في ولاية إسطنبول. #تركيا pic.twitter.com/m2IlSXVL6y — ترك برس (@TurkPressMedia) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧

عشت مجاهدا محاربا للانجليزوالصهاينةومحاربا للفسدةوتموت شهيدا فيمنع الجلادين الصلاةعليك ف مصر فيصلي الملايين عليك صلاةالغائب ف كل بقاع الارض — mohamed wahed (@m_eelwahed) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧

اقترح ان تقام صلاة الغائب على الدكتور #مهدي_عاكف غدا في عدة عواصم سأبدأ بترتيب واحدة في الدوحة باذن الله وعلى المقيمين خارج مصر الاعداد لذلك — أنا عصفور (@AbdullahElshrif) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

منع الظالمون الصلاة عليه فى مساجد مصر

فصلى عليه الملايين حول العالم

وتقام صلاة الغائب عليه اليوم بالأقصى — د عبد الخالق زهران (@zahran85) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧



