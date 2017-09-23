"تصميم الكلب" أغلى من كل التوقعات.. السعر الحقيقي لفستان إلهام شاهين بمهرجان الجونة

تنافست النجمات في سرقة عدسات الكاميرات على السجادة الحمراء، بالحفل الافتتاحي لمهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق فعالياته الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017، وبدأت المواقع في تدوين أبرز الفساتين وأسوأها على هامش الحفل. وعلى الرغم من تباين ردود الفعل حول فساتين المهرجان، فإن فستان الفنّانة إلهام شاهين أثار جدلاً واسعاً، حول شكله وإطلالتها؛ هل متوافقة معه أم لا.











أطلَّت الفنانة المصرية إلهام شاهين بفستان واسع أسود اللون، استغربه البعض؛ بسبب شكله الذي تضمن رسوماً لحيوانات وكلاب، وبدأت المواقع في البحث عن الفستان وثمنه، والذي كشفوا عن سعره الزهيد، مشيرين إلى أن الفستان بلغ سعره الأصلي بما يعادل 1000 جنيه مصري؛ أي 57.70 دولار! وهذا سعر زهيد بالنسبة لأسعار فساتين باقي الفنانات في المهرجان، واستعانت المواقع بصور من أحد المواقع العارضة للفستان.











إلا أنّه بالبحث عن الموقع الأصلي للفستان، تبيّن أنّه من الدار الأشهر عالمياً في عالم الأزياء، "دولتشي آند غابانا" DOLCE& GABBANA، وسعره ليس زهيداً كما تردد؛ بل تبيّن أن سعره 3250 يورو أي ما يعادل 68.61 ألف جنيه مصري.

إلى جانب الفنانة هنا شيحة التي ارتدت فستانا رقيقا باللون العنابي من تصميم نورين فرح، والفنانة يسرا اللوزي التي أطلت بفستان أعاد إلى الأذهان إطلالات الأميرات من تصميم مهند كوجك، وأيضًا الفنّانة نيللي كريم تألّقت بفستان من المصمم ذاته التابع لدار أزياء "كوجك ستوديو"، كما ارتدت الفنانة بشرى فستانًا من اللون الأسود الشيفون وكشفت أنها تناقشت مع مصمم الأزياء الخاص بها سعيد رمزي حتى تختار هذا الفستان، وارتدت الفنانة ميس حمدان فستانًا بسيطًا، من تصميم مصمم أزياء لبناني شاب.

انطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن، على رأسهم الزعيم عادل إمام، الذي تم تكريمه عن مجمل أعماله، عقب حفل الافتتاح الذي قدمه الفنان الشاب أحمد فهمي، إلى جانب حضور أسرة "ساويرس" المنظمة والممولة للمهرجان، ممثلة في المهندس نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس.