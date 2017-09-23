هؤلاء صلُّوا الجنازة على مهدي عاكف.. 7 أشخاص بينهم 3 رجال شرطة!

قالت مصادر مقربة من أسرة مرشد الإخوان المسلمين السابق محمد مهدي عاكف، إن 7 أشخاص فقط سُمح لهم بأداء صلاة الجنازة قبل دفنه ليلة السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017.

وقالت المصادر، التي فضَّلت عدم ذكر اسمها؛ حفاظاً على أمنها لـ"هاف بوست عربي" إن صلاة الجنازة تمت بمستشفى قصر العيني بعد أن تحول محيطها إلى ثكنة عسكرية، وشارك في تأديتها زوجته وفاء عزت ونجلته علياء، إضافة إلى المحامي محمد سالم و3 من رجال الشرطة وزوج ابنة شقيقته الذي أم المصلين.

وأنهت أسرة محمد عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، ليلة السبت 23 سبتمبر/أيلول 2019، مراسم دفنه بمقابر شرق العاصمة المصرية، وسط حراسة أمنية!

وقال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن عاكف، في تصريحات خاصة لـ"الأناضول"، إنه "تم دفن عاكف في مقبرته بمقابر الوفاء والأمل (شرق القاهرة)، في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم (السبت)".

وأضاف عبد المقصود الذي حضر مراسم الدفن، أن "الجهات الأمنية فرضت سياجاً أمنياً في محيط مقبرة عاكف، ولم تسمح فقط إلا لي، ولزوجته وفاء عزت، ونجلته علياء، وحفيد له، بحضور مراسم الدفن".

وحمل جثمان عاكف رجال الشرطة ولم يسمحوا لأحد من أهله بحمله.

وأوضح في تصريحاته، أن "عدداً محدوداً من السيدات والرجال من أقارب عاكف كانوا خارج المقبرة"، لافتاً إلى أن أسرة الراحل لم تحدد موعداً بعدُ لأخذ العزاء.

وعقب مراسم الدفن، قالت علياء نجلة الراحل عاكف، في تدوينة عبر صفحتها بفيسبوك: "منعوا كل حاجة!"، (دون تفاصيل)، مضيفة أن والدها "طلب الشهادة ونالها".