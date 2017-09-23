مهند.. عمر.. أرطغرل.. لميس.. فريهة.. كيف كان شكل نجوم الفن التركي قبل الشهرة؟

حظي عدد من الممثلين الأتراك بشهرة واسعة في العالم العربي، عدد منهم نال تلك الشهرة نظراً إلى وسامته وأناقته الشديدة، إلا أنهم لم يكونوا بالوسامة والأناقة ذاتها قبل الشهرة.

وهنا، نرصد أبرز هؤلاء الفنانين الأتراك قبل وبعد الشهرة.

باريش أردوتش (عمر)









عُرف الممثل التركي الشاب باريش أردوتش عربياً بدور "عمر" في مسلسل "حب للإيجار" الذي عُرض 2015، حيث شاركته الممثلة التركية ألشين سانغو، والتي انتشرت مؤخراً أخبار عن وجود علاقة عاطفية بينهما، وأن ذلك هو سبب انفصال باريش عن حبيبته الممثلة التركية جوبسا أوزي التي شاركته بطولة مسلسل "دليهة" عام 2014.

أردوتش بدأ مسيرته الفنية عام 2011 بمسلسل "الهوانم الصغيرات"، ويبلغ من العمر 30 عاماً؛ إذ ولد عام 1987.

هازال كايا (فريهة)









تشتهر الفنانة التركية الشابة هازال كايا عربياً باسم "فريهة"؛ وذلك لدورها بمسلسل "سميتها فريحة" الذي لقي شهرة كبيرة عربياً.

وتبلغ هازال من العمر 27 عاماً؛ إذ وُلدت في مدينة غازي عنتاب بتركيا، ثم درست بالمدرسة الإيطالية وتخرجت فيها بحلول 2010، بعد انفصال والدها عن والدتها وهي بالسابعة من عمرها. تتقن هازال اللغة التركية، والفرنسية والإيطالية وتتعلم اللغة الألمانية بجانب إكمال دراستها العليا.

كان أول أدوار الممثلة التركية الشابة في عام 2007 بمسلسل "الحلم الضائع"، واشتُهرت خلال 2008 عربياً باسم "نهال"؛ لدورها في مسلسل "العشق الممنوع"، ولقي مسلسلها "سميتها فريهة" شهرة كبيرة.

سيريناي ساريكايا (نسيم)









اشتُهرت الفنانة التركية الشابة سيريناي ساريكايا عربياً باسم "نسيم" من خلال المسلسل الشهير "ليلى".

سيريناي وُلدت في 1 يوليو/تموز 1991 بالعاصمة التركية أنقرة، حصلت على شهادة الثانوية العامة فقط ولم تدرس بالجامعة، كما حصلت على المركز الثاني بمسابقة ملكة جمال تركيا في 2010، وبسبب رغبتها في التمثيل رفضت تمثيل تركيا عالمياً في مسابقات الجمال.

كان عام 2006 بداية مشوارها الفني، وحققت شهرة واسعة عربياً باسم "نسيم" بعد مشاركتها في مسلسل "ليلى" عام 2010، وبمسلسل "مد وجزر" الذي عُرض 2015 وعُرفت فيه باسم "ميرا".

أوزجان دنيز (عمران)









حقق المسلسل التركي "لعبة القدر"، الذي قام الممثل التركي أوزجان دنيز ببطولته، شهرة واسعة، وعُرف أوزجان بعده عربياً باسم "عمران"، وعُرف قبلها باسم "جهاد" بقيامه بدور البطولة في مسلسل "ندى العمر" عام 2011.

أوزجان (45 عاماً)، وُلد بالعاصمة التركية أنقرة في 19 مارس/آذار 1972، وهو مخرج وممثل ومغنٍّ تركي، بدأ مشواره في التمثيل عام 1999 وله العديد من الألبومات الغنائية، كما قدم برنامجين تلفزيونيين.

وحصل مسلسله "قصر الحب" على جائزة أفضل مسلسل عام 2003، وحصل أوزجان على جائزة أفضل ممثل بمهرجان الفراشة السينمائي في 2005، وكذلك جائزة أفضل ممثل عن فيلمه "أما بعد".

توبا بيوكستون (لميس)









شاركت الفنانة التركية توبا بيوكستون بطولة مسلسل "جسور والجميلة" مع الفنان كيفانتش تاتليتوغ الشهير باسم "مهند"، والذي حقق نجاحاً كبيراً.

وعُرفت الفنانة الشابة، التي تبلغ من العمر 35 عاماً، باسم "لميس"؛ لدورها في مسلسل "سنوات الضياع" الذي حقق نجاحاً كبيراً وهو مسلسل "العشق الأسود".

ومؤخراً، في 5 يونيو/حزيران الماضي، انفصلت "توبا" عن زوجها الممثل التركي أونور صايلاك بعد زواج استمر 6 سنوات، وأنجبت الممثلة التركية من طليقها توأمين أتما 5 سنوات.

كيفانتش تاتليتوغ (مهند)









اشتُهر الفنان التركي كيفانتش تاتليتوغ عربياً من خلال مسلسل "نور" والذي عُرض عام 2007، وكذلك مسلسل "العشق الممنوع" الذي اشتُهر فيهما باسم "مهند".



ويبلغ الفنان التركي من العمر 34 عاماً (وُلد في 27 أكتوبر/تشرين الأول 1983)، تزوج مصممة الأزياء التركية باشاق دينزر بباريس في فبراير/شباط 2016.









ويُعد مسلسل "الشجاع والجميلة" آخر أعمال كيفانتش الفنية والذي شاركته بطولته توبا بيوكستون الشهيرة عربياً باسم "لميس"، ولقي شهرة واسعة وانتشاراً عربياً كبيراً.









ومؤخراً، رفض الفنان التركي الشاب عرضاً ببطولة مسلسل "ما وراء الليالي" مع الفنان سينام كوبال؛ لرغبته في أخذ استراحة بعد الإرهاق الذي أصابه إثر تصوير مسلسل "جسور والجميلة".

بينما تُشير تقارير صحفية إلى أن كيفانتش طلب 250 ألف ليرة في تصوير الحلقة الواحدة بمسلسل "ما وراء الليالي"، وهو ضعف أجره الذي تقاضاه بمسلسل "جسور والجميلة"، إلا أن شركة الإنتاج رفضت طلبه.

نجاتي شيشماز (مراد)









اشتُهر الفنان التركي محمد نجاتي شاشماز عربياً باسم مراد في دوره بمسلسل "وادي الذئاب"، الذي كان أول أعماله.

شاشماز، البالغ من العمر 46 عاما (وُلد في 15 ديسمبر/كانون الأول 1971)، ينحدر من أسرة فنية؛ إذ إنه شقيق المنتج راجي شاشماز والمخرج زبير شاشماز، درس السياحة وعمل بذلك المجال في الولايات المتحدة الأميركية 6 سنوات، وذلك قبل أن يقوم بأول أعماله الفنية بمسلسل "وادي الذئاب" باسم "مراد علمدار".

ويُعد هذا الممثل التركي هو الأعلى أجراً، فبعد مسلسله "وادي الذئاب"، قام ببطولة فيلمي "وادي الذئاب العراق"، و"وادي الذئاب فلسطين".

بوراك أوزجيفيت (بالك بيك)









يشتهر الممثل وعارض الأزياء التركي بوراك أوزجيفيت عربياً بـ"بالي بيك" بعد دوره الذي أداه بالجزء الثاني من مسلسل "حريم السلطان".

أصبح بوراك أفضل "موديل" في تركيا عام 2005، وحصل على المركز الثاني عالمياً كأفضل موديل، وشارك في إعلانات عدة ماركات عالمية.









بوراك، البالغ من العمر 33 عاماً (وُلد 1984) اشتُهر عربياً باسم "بالي بك" بدوره في مسلسل "حريم السلطان"، وشارك في بطولة مسلسل "طائر النمنمة" مع زوجته الفنانة فهرية أفجان، وقبل ذلك كان له دور بمسلسل "الحب المستحيل".

وفي يوليو/تموز 2017، تزوج الفنانة التركية فهرية أفجان التي شاركته بطولة مسلسل "الحب المستحيل".

إنجن ألتان (أرطغرل)









يُعرف الممثل التركي إنجن ألتان دوزايتان عربياً باسم "أرطغرل"، وذلك في بطولة مسلسله التاريخي "قيامة أرطغرل".

إنجن يبلغ من العمر 38 عاماً (وُلد بقونيا في 26 يوليو/تموز 1979)، وبدأ مسيرته الفنية منذ نحو 20 عاماً بحلول عام 1997.

وشارك الممثل التركي الشهير في نحو 34 عملاً درامياً وسينمائياً، إلا أن مسلسل "قيامة أرطغرل"، المدعوم رسمياً من الدولة، كان أكثر أدواره شهرة.

مريم أوزرلي (السلطانة هويام)

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة في العالم العربي بـ"السلطانة هويام"، صوراً قديمة لها عبر حسابها الخاص على إنستغرام في أواخر أغسطس/آب الماضي.

#tb 🔙 😘 A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Aug 20, 2017 at 9:55am PDT

وأظهرت الصور اختلافاً كبيراً بين شكل أوزرلي الآن وفي السابق، ما جعل عدداً من متابعي الممثلة يقولون إنها أجرت عمليات تجميل في التعليقات على الصور.

#tb 🔙 😘❤️😘 A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Aug 22, 2017 at 3:26am PDT

وعلى المستوى الفني، كان آخر ظهور للممثلة من خلال مسلسل "عطر الأمس" مع الممثل مراد يلدريم.

وقد غابت أوزرلي بعد دورها في مسلسل "حريم السلطان"، عن الساحة الفنية نحو 3 أعوام، بسبب إصابتها بمتلازمة الإرهاق التي دفعتها لمغادرة تركيا نحو ألمانيا، حيث تلقت العلاج، وأنجبت طفلتها لارا سنة 2014.

#queenontop👑 🌹❤️🌹 A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Jul 29, 2017 at 9:27am PDT

جدير بالذكر أيضاً أن أوزرلي ولدت في ألمانيا من أب تركي وأم ألمانية، وتستطيع التحدث باللغة الألمانية والتركية بطلاقة.