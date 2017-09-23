صعد المسرح وحده بعد خروجه من دورة المياه ليثير الغضب بكلماته.. الفيشاوي يتعرض لهجوم من عمرو أديب وغادة عبد الرازق (فيديو)

أثار الممثل المصري أحمد الفيشاوي الجدل على الشبكات الاجتماعية، بعد خروجه في مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017.

إذ انتقد عدد من رواد الشبكات الاجتماعية خروجه على منصة المهرجان وقوله لفظاً غير لائق، كما انتقد آخرون حركاته المبالَغ فيها والتي وصفوها بـ"الهستيرية".

وبدأ الأمر بعدم صعوده على المنصة مع باقي فريق عمل فيلم "الشيخ جاكسون" في أثناء عرضه، وقال مقدِّم العرض المخرج عمرو سلامة إنه في دورة المياه.

وعقب انتهاء صنّاع الفيلم من تقديمه، صعد الفيشاوي على المنصة، معلقاً على اهتزاز شاشة العرض بسبب الرياح بالقول: "يا رب نعرف نشوف الفيلم في البتاعة (.....) دي".









وقد وصفه الإعلامي المصري عمرو أديب، في تغريدة على حسابه على تويتر، بـ"قليل الأدب" مؤكداً أنه لم يعد مسؤلاً عن أفعاله.







احمد الفيشاوي لم يعد مسئول عن افعاله احمد الفيشاوي قليل الادب — Amr adib (@Amradib) September 22, 2017





وبطريقة ساخرة، كتبت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق منشوراً بحسابها على إنستغرام، انتقدت فيه هذا الظهور، وأنهت سخريتها بسُبة.







برافوووور#اختيار سليم لشخصيات #سليمة وجهة#مشرفة#مصر#هية دي الديمورطية#الحرية #الشخصية #برافووووو#مهرجان#الجونة يا#خسارة#طلعتونا بأوسخ شكل #شكرررررا 👏 A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Sep 22, 2017 at 2:24pm PDT

فيما لفتت البرلمانية المصرية أنيسة حسونة إلى أن هذا التصرف ليس "خفة دم".



هل يظن أحمد الفيشاوي أن إستخدام لفظ غير لائق علي المسرح في إفتتاح مهرجان الجونه خفة دم ؟ شيء مؤسف فعلا — Anissa Hassouna (@AnissaHassouna) September 22, 2017





في حين اعتبر المذيع المصري أسامة منير هذا التصرف بـ"غير المحترم".















بينما اعتبر الإعلامي العراقي زيد بنيامين ما فعله الفيشاوي أمراً محرِجاً لبلاده، وذلك في تغريدة كتبها هو الآخر على تويتر.









الفنان المصري #احمد_الفيشاوي يحرج منظمي #مهرجان_الجونة_السينمائي في بلاده خلال ظهور له على المسرح. pic.twitter.com/yo0kwijo0P — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) September 22, 2017





أما المتابعون على الشبكات الاجتماعية، فانقسموا بين من رأوه تصرفاً مبالغاً فيه وغير مناسب، وآخرين أثنوا على الفيشاوي لاتساقه مع ذاته وعدم نفاقه.



احمد الفيشاوي مصمم يعمل الحركات اللطيفة بتاعته دي ؟ مين اللي فهم ان دي تلقائية ؟! #مهرجان_الجونه_السينمايي — 🐰Nariman (@__Nariman_) September 22, 2017



فاروق الفيشاوي لو كان ادى لابنه ربع الوقت اللي اداه لصدر الهام شاهين ماكنش هيحصل كل الخرا ده :) — عَبد المُتجَلِّي (@loliiiiloozzzzz) September 22, 2017



أحمد الفيشاوي مزودها أوي الحقيقة و الموضوع مش "cool" خالص عشان اللجان بتاعته متضربنيش. دا هبل و unprofessionalism. — Sama (@Samasaadeldin) September 22, 2017



















#أحمد_الفيشاوي تقريبا هو الوحيد في مشاهير #مصر الي متسق مع نفسه و مش منافق (سواء اتفقت او اختلفت معه) — Ahmed Elshamy (@AhmedElshamy_07) September 22, 2017

وقد أقيم المهرجان تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية"، بمشاركة نحو 90 فيلماً من 36 دولة عربية وأجنبية، فيما افتتح فيلم "الشيخ جاكسون" الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، وهو عرضه الأول في مصر.













والفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، وماجد الكدواني، وأمينة خليل، وأحمد مالك، ومحمود البزاوي، ودرة، وبسمة، وحازم إيهاب، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، وكان الفيلم قد واجه مشكلة مع الرقابة على المصنفات في مصر؛ بسبب اعتراضها على مضمون الفيلم، الذي قد يواجه هجوماً بسبب فهم البعض أنه يسخر من الشيوخ.

#Repost @sheikhjacksonfilm ・・・ فريق عمل #شيخ_جاكسون 😍❤ #SheikhJackson💪 #FestivalTour #elgounafilmfestival #movie #comingsoon A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Sep 22, 2017 at 12:01pm PDT

هذا، وقد أقيم حفل افتتاح المهرجان بمسرح مكشوف في منتجع الجونة وحضره عدد كبير من الممثلين منهم؛ التونسية هند صبري، والسوري جمال سليمان، والأردنية صبا مبارك، والفرنسية إيمانويل بيار.



فيما قال رجال الأعمال نجيب ساويرس، الشريك المؤسس للمهرجان مع شقيقه سميح ساويرس مؤسس منتجع الجونة: "لكل من يسأل: لماذا أقمنا هذا المهرجان.؟ أولاً، أنا أعشق السينما.. وثانياً، الفيلم المصري هو أحد أبرز ملامح الشخصية المصرية بالخارج؛ لذلك يجب أن نهتم ونحتفي به، وأخيراً أتمنى أن يساهم المهرجان في إنعاش حركة السياحة".



ويضم المهرجان 3 مسابقات رسمية للأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة.



ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز للحفل، الذي يقام في الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر/أيلول الجاري، نحو 200 ألف دولار (نحو 3.6 مليون جنيه مصري).















وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة برئاسة المنتجة الأميركية سارة جونسون، وعضوية الناقد البريطاني مارك آدمز، والممثل الجزائري ليث سالم، والناقد الأميركي ديفيد دراسي، والمخرج المصري أسامة فوزي.



وتضم هذه المسابقة 15 فيلماً من مصر ولبنان والمغرب وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وفنلندا واليونان وجورجيا وروسيا والأرجنتين واليابان وبنغلاديش.















بينما ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الكاتبة الأميركية ديبورا يونج، وتضم في عضويتها الممثلة الروسية سيتورا أليف، والملحن المصري تامر كروان، والمنتج البريطاني سابنيف بابوتا، والمخرج البريطاني شون ماكليستر.



وتضم هذه المسابقة 12 فيلماً، من مصر والأردن ولبنان وفرنسا وبلجيكا وكندا وصربيا وقطر والولايات المتحدة.



أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، فترأسها الممثلة المصرية نيللي كريم، وتضم في عضويتها المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والمخرج الإماراتي علي مصطفى، والممثلة التونسية أنيسة داود، والمبرمجة السينمائية الألمانية نينا رودريجز.



وتشمل هذه المسابقة 18 فيلماً، من مصر والعراق وبريطانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليونان وكندا والولايات المتحدة وروسيا والصين والمكسيك والسنغال.



وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم المصري "شيخ جاكسون" للمخرج عمرو سلامة وبطولة أحمد الفيشاوي وأحمد مالك، وذلك في أول عرض للفيلم بمصر والشرق الأوسط بعد عرضه خارج المسابقة في مهرجان تورنوتو بكندا. ورشحت مصر الفيلم للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.