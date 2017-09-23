بعد حديثها عن دم حيضها! سحْب اللقب من ملكة جمال تركيا بعد ساعات من تتويجها

سحبت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال تركيا، الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017، تاج المسابقة لهذا العام من العارضة الفائزة به، بعد ساعات قليلة على إعلان النتيجة.









ووفقاً لصحيفة "خبر ترك"، فقد تسببت تغريدة سابقة، نشرتها عارضة الأزياء إيتر إيسان، الفائزة باللقب، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في الـ15 من يوليو/تموز 2016- في إصدار اللجنة المنظمة بياناً توضيحاً، أكدت فيه أن تغريدة إيسان: "مسيئة لشهداء تركيا ولا تناسب قِيم المسابقة"، على حد تعبيرهم.

وحملت تغريدة إيسان التي حذفتها فيما بعد، رسالةً لضحايا محاولة الانقلاب وُصفت بالمسيئة، جاء فيها: "أحيي اليوم ذكرى شهداء 15 يوليو/تموز وقد استقبلتُ الدورة الشهرية، أحتفل بدمائهم وأنا أنزف".

وفور إعلان اللجنة المنظمة تتويج إيسان بلقب المسابقة، انتشرت تغريدتها بشكل واسع عبر الشبكات الاجتماعية؛ ما دفع القائمين على المسابقة للتدخل وسحب التاج على الفور.

وفي تعليقها على الحادثة، قالت العارضة الفائزة باللقب إيسان، بعد أن قامت بحذف صورها في المسابقة من حساباتها الرسمية، إنها لم تكن تقصد الإساءة إلى شهداء بلادها، وإنها نشرت التغريدة بعفوية وحسن نية، على حد تعبيرها.

A post shared by Itır Esen (@itiresenn) on Sep 22, 2017 at 8:02am PDT

وأضافت إيسان في بيان نشرته عبر حسابها على موقع إنستغرام، أنها وكفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، لم يكن لديها أي توجُّه أو هدف سياسي من المنشور، وأنها نشأت في عائلة ربَّتها -حسب وصفها- على حب الوطن واحترامه، مؤكدة أنها نشرت التغريدة في فترة حساسة كانت تعاني فيها آلام الحيض.

وأعلنت اللجنة المنظمة منح لقب ملكة جمال تركيا لعام 2017، للمتسابقة أصلي سيمان التي حلَّت في المركز الثاني بعد إيسان، التي جُردت من لقبها.







