"اجلدوني بدلاً منه".. إمام يطلب من السعودية تعذيبه نيابةً عن المدوّن رائف بدوي.. هذا ما حدث بعد نشر تغريدته على تويتر

أعلن الشيخ محمد التوحيدي، وهو داعية أسترالي مسلم من أصلٍ إيراني، تضامنه مع المُدوِّن السعودي رائف بدوي، وعرضَ تلقِّي 200 جلدة نيابةً عن المُدوِّن ذي الـ33 عاماً، وفقاً لما ذكره موقع "Step Feed"، الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017.

وكان قد حُكِم على بدوي في عام 2014 بـ1000 جلدة والسجن 10 سنوات؛ لمطالبته بمزيدٍ من حرية التعبير في السعودية ومناداته بعلمنة الحكومة.

وكان قد أُلقي القبض عليه عام 2012 بشأن اتهامات تتعلق بانتقاد موقعه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورجال الدين السعوديين، حسب "بي بي سي".

ودعا الشيخ"التوحيدي"،الذي يصف نفسه بأنَّه باحثٌ، ومفكر، وداعية، وخطيب، ومُعلِّم، وأحد المؤمنين بنظرية خلق الإله للكون، عبر حسابه على تويتر، وزارة العدل السعودية لقبول العرض الذي قدَّمه، وفقاً لأحكام الشريعة.

إذ غرَّد الشيخ على تويتر قائلاً: "إلى وزارة العدل السعودية: سأتلقَّى شخصياً 200 جلدة نيابةً عن رائف بدوي. عليكم أن تقبلوا ذلك؛ لأنَّ الشريعة تجيزه".

To: Saudi Ministry of Justice (@MojKsa):



I will personally take 200 lashes on behalf of Raif Badawi. You must accept as Sharia Law allows. — Imam Tawhidi (@Imamofpeace) September 20, 2017

رائف بدوي يردُّ

وردَّ حساب رائف بدوي على مبادرة الداعية في تويتر، وقال: "أنت مثالٌ رائع على المسلمين الوسطيين. احترامي لك".

You are great example for moderate Muslims ❤ Respect🙇 — Raif Badawi (@raif_badawi) September 20, 2017

وسارع مستخدمو الشبكات الاجتماعية بالتعبير عن دعمهم، فغرَّدت مؤسسة رائف بدوي للفكر الحر؛ تعبيراً عن إشادتها بـ"التوحيدي"، وكتبت: "رجلٌ رائع".

Great Man 🙇 — Fondation RaifBadawi (@RBFF_FRBL) September 20, 2017

وغرَّدت سيدة تُدعى مارلين موي وكتبت: "إنَّك رجلٌ شجاع وكريم. #FreeRaif".

You are very brave and generous. #FreeRaif — Marlene Mooy (@Marlenemclara) September 20, 2017

وتساءل الداعمون الآخرون إذا ما كان بإمكانهم هم أيضاً تلقِّي بعض الجلدات نيابةً عن رائف، فغرَّد حسابٌ يحمل اسم Atheist Angel وكتب: "احترامي لك! ماذا لو عرض بعض الداعمين الأوفياء لرائف بدوي، بما فيهم أنا، تلقِّي جَلدة سوطٍ واحدة فقط؟ #FreeRaif".

Respect! 🙏🏻 What if some of #RaifBadawi's many loyal supporters - me included - would offer to take only one lash of the whip?! ✌🏻 #FreeRaif — Atheist 👼🏻 Angel (@_Atheist_Angel_) September 20, 2017

وغرَّد شخصٌ آخر متسائلاً: "هل هذا جائز؟ سأتلقَّى جَلدة".

Is this allowed? I'd take one. — Andrew Burns (@admburns) September 21, 2017

وغرَّد حسابٌ آخر: "يا إمام، هل تسمح الشريعة لغير المسلم بتلقِّي الجَلدات نيابةً عن شخصٍ آخر؟ سأنضم أنا أيضاً إذا كان ذلك ضرورياً".

Imam, is permissible under sharia law for a non-muslim to accept lashes on behalf of someone else?I'll join too if necc — Dr. Trumpsta🔹 (@XRPTrump) September 20, 2017

وغرَّد الحساب نفسه وكتب: "رائع! أنت الأفضل يا إمام!".

WOW! IMAM YOU DA REAL DEAL! — Dr. Trumpsta🔹 (@XRPTrump) September 20, 2017

كما غرَّد حسابٌ يحمل اسم The Dandy Vagabond وكتب: "رائع. هذا أمرٌ مثيرٌ للإعجاب.. و(عطوف) كلمة أقل من أن تفيك حقك. ربما (جميل) هي الكلمة المناسبة؟".

وأشاد حسابٌ آخر بما فعل الإمام وكتب: "يا لك من بطل!".

قضية بدوي مُستمرة

أُنشِئ موقع بدوي، الذي يحمل اسم "الليبراليون السعوديون الأحرار"، في البداية، لغرضٍ وحيد؛ هو مناقشة القضايا السياسية والدينية في المملكة. وفي عام 2012، أُلقِيَ القبض عليه لعددٍ من التهم، بما في ذلك إهانة الإسلام والرِدّة.

وأُدين المُدوِّن السعودي بعد ذلك، وحُكِم عليه في عام 2013 بـ600 جلدة والسجن 7 سنوات. لكن بعد ذلك بعامٍ واحد، أُعيد الحكم عليه بـ1000 جَلدة والسجن 10 سنوات.

ومنذ ذلك الحين، ناضلت حملةٌ مستمرة، تقودها زوجته والناشطة الحقوقية إنصاف حيدر، من أجل حريته.

وتعيش إنصاف وأطفالهما الثلاثة حالياً في المنفى بكندا. ومؤخراً، حثَّت ولي العهد السعودي، المُعيَّن حديثاً، محمد بن سلمان، على إطلاق سراح زوجها.

وفي مقابلةٍ حصرية مع مجلة نيوزويك الأميركية، طلبت إنصاف من بن سلمان "كتابة تاريخٍ جديد" بالإفراج عن سجناء الرأي. وحثَّته على إنهاء محنة زوجها، وقالت: "أدعو بكل احترام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أن يكتب تاريخاً جديداً لبلدنا وعملية مصالحة وطنية مع سجناء الرأي السعوديين".

وحاز بدوي جائزة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية التعبير عام 2014، كما تسلمت عنه زوجته في ديسمبر/كانون الأول 2015، جائزة ساخاروف لحرية التعبير التي يمنحها البرلمان الأوروبي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.



وتقول منظمات حقوقية إن السعودية صعّدت خلال الأشهر الماضية من حملتها ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وحازت قصة بدوي اهتمام العالم، ونالت عدة جوائز حقوقية، بما في ذلك جائزة بري فولتير؛ "لإظهاره شجاعة نموذجية في دعم حرية التعبير".