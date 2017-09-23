أعواد الثقاب.. ولقاح شلل الأطفال.. والإنترنت.. اختراعات شهيرة لم يحصل أصحابها على عائد مادي

هناك أشخاص لا يشغلهم إلا جمع الأموال فقط حتى لو كان المقابل حياة الآخرين. لكن في المقابل، هناك أشخاص يرفضون المال حتى لو كانوا بأشد الحاجة إليه في مقابل خدمة غيرهم.

سنستعرض في هذا التقرير بعض الاختراعات المفيدة التي لم يستفد منها أصحابها مادياً.

أعواد الثقاب

في عام 1826، كان الصيدلي جون ووكر يجري إحدى تجاربه عندما خلط نسبة من كلوريد البوتاسيوم وكبريتيد الأنتيمون وقام بتقليبهما باستخدام عود من الخشب.

حاول بعد ذلك أن يفصلهما من خلال حكّ العود في حجر صخري، لكنه فوجئ بشرارات ناتجة عن هذا الاحتكاك، فخرج للدنيا باختراع جديد اسمه "أعواد الثقاب".

ورغم أهمية هذا الاختراع، فإن مخترعه لم ينظر للعائد المادي، ورفض تسجيله كبراءة اختراع، ليبقى اختراعه مجانياً ومتاحاً للجميع.

آلة الكاريوكي









في عام 1969، قام دايسوكي إينو، رجل الأعمال الياباني والعازف السابق، باختراع واحدة من الآلات الموسيقيّة الأكثر شهرة في العالم، Karaoke، وهي آلة تسمح لك بالغناء من خلال نظام موسيقي يتزامن مع الكلمات التي تظهر على الشاشة أمامك.

تبادرت إلى ذهن إينو فكرة الكاريوكي (التي تعني باليابانية الأوركسترا الخالية) عندما لم يتمكن من أداء العرض الموسيقي لأحد زبائنه، فقام بدل ذلك بتسجيل تلك الموسيقى وعرضها أمام الحضور على شريط.

بعد نجاح هذه التقنية، قام بإيجار 11 من هذه الآلات إلى العديد من الحانات في مدينته، وبسبب الشهرة التي حققتها انتقلت إلى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

لم يقم إينو بتسجيل براءة اختراعه هذا، كما أنه لم يستفد من كل تلك الملايين التي حققها اختراعه.

عام 2004، تم منحه جائزة نوبل فخرية للسلام من قِبل جامعة هارفارد الأميركية، وهي نسخة شبيهة من جائزة نوبل تُمنح للأشخاص الذين يحققون إنجازات متواضعة وفريدة.

شبكة الإنترنت

لفظ إنترنت Internet، هو اختصار متخَذ من كلمتي International Network أو الشبكة الدولية، أول 5 حروف من الكلمة الأولى وأول 3 حروف من الكلمة الثانية، وهو الاسم الذي اختاره مخترع الشبكة تيم بيرنرز لي.

في عام 1980، عمل تيم بيرنرز لي بمعامل CERN للفيزياء الموجودة في سويسرا مستشاراً للبرامج، وفي عام 1981 وحتى عام 1984، كان تيم المدير المؤسس لشركة Image Computer Systems Ltd. وفي عام 1989، قام بإطلاق مشروعه الذي يضم شبكة الإنترنت والمتمثل في أول خادم ومتصفح له.

في عام 1991، قام بوضع رمز WWW، كما قام بإنشاء أول موقع على الشبكة وهو موقع لمعامل CERN.

ولم يحصل تيم على مقابل مادي واضح من وراء هذا الاختراع الأهم في العالم الآن.

فيدجت سبينر – Fidget Spinner









لعبة Fidget Spinner التي أصبحت اللعبة الأكثر انتشاراً في العالم، قامت باختراعها شابة أميركية تدعى كاثرين هيتنجر عام 1993، في محاولة منها لإسعاد ابنتها ذات الـ7 سنوات، والمصابة بمرض نقص المناعة الذاتية.

تقدمت كاثرين بطلب براءة اختراع وحصلت عليه في عام 1997.

ولكن وبعد 8 سنوات، لم تعد كاثرين تملك المال اللازم للحفاظ على براءة الاختراع (كانت مصاريف الرسوم وقتها 400 دولار سنوياً)، لتنتهي صلاحية الوثيقة في عام 2005.

عندها، بدأت شركات صغيرة بإنتاج هذه اللعبة كأداة لمساعدة الأطفال المصابين بأمراض التوحد وقصور الانتباه.

في عام 2016، كتبت مجلة فوربس-Forbes عن اللعبة، ووصفتها بأنها جزء أساسي من أدوات المكتب وأنها مفيدة في التخلص من التوتر.

وبدأت بعدها مبيعات اللعبة بالتفجر على الإنترنت بأسعار تصل إلى 4 دولارات، وقام الكثير من مشاهير يوتيوب بصنع فيديوهات خاصة بالإصدارات الغريبة من هذه اللعبة.

حزام الأمان

تم اختراع حزام الأمان أول مرة في عام 1959 من طرف شركة فولفو-Volvo لصناعة السيارات، حيث قام المهندس السويدي نيلس بوهلين بتطويره.

يأخذ هذا الحزام شكل الحرف اللاتيني Y، والذي يعمل على تقليل حجم الإصابات في أثناء الاصطدام، من خلال توزيع طاقة حركة الجسم على كل من الصدر والكتفين والحوض.

جعلت شركة "فولفو" تصميم اختراعها مفتوحاً وبإمكان جميع مصنّعي السيارات تصنيعه وتطويره مجاناً؛ وذلك من أجل سلامة البشر فقط.

يقول نيلس بوهلين: "إن من أعظم لحظات فرحي ودواعي سروري، هو أن أقابل شخصاً يخبرني بأنّ حزام الأمان قد حافظ على حياة أهم الأشخاص في حياته".

مايكروسوفت سوليتير - Microsoft Solitaire









تم تطوير برنامج Solitaire في عام 1989 من طرف مطور حواسيب يدعى وس تشيري، لكنه لم يتلقَّ أي عائدات.

منذ 1990، قامت شركة مايكروسوفت بجعل اللعبة جزءاً أساسياً من منتجات الويندوز منذ صدور نظام الويندوز 3.0، وقد كان المراد من هذه اللعبة المساعدة على اعتياد استعمال الفأرة وخصائصها.

لقاح شلل الأطفال

هل تتخيل شخصاً يرفض تسجيل اختراعه ويتخلى عن 7 مليارات دولار؛ حتى لا يتم رفع تكلفته على المستهلكين؟!

في عام 1955، قام الطبيب الأميركي جوناس سولك بإنتاج أول لقاح في العالم من أجل حماية الأطفال من الإصابة بشلل الأطفال بنسبة 99%.

جاءته فكرة تطوير لقاح ضد شلل الأطفال في أثناء عمله على مشروع تابع للمؤسسة الوطنية لشلل الأطفال، لتحديد عدد أنواع الفيروسات المتسببة بشلل الأطفال في عام 1948.

وعندما تم سؤاله عن مالك الاختراع، كان جوابه: "الشعب هو المالك الفعلي لهذا الدواء، لا توجد براءة إختراع، هل بإمكانك تسجيل الشمس كبراءة اختراع مثلاً؟".

لعبة Tetris









أليكسي باجيتنوف، مصمم ألعاب ومهندس حواسيب روسي، في عام 1984 قام بتطوير لعبة Tetris مع كل من ديميتري بافبوفسكي وفاديم جيراسيموف، عندما كان يعمل لدى مركز علوم الكمبيوتر دورودنيدسن بالأكاديمية السوفييتية للعلوم (وهو مركز أبحاث تم تأسيسه من طرف الإتحاد السوفييتي).

لم يجنِ أليكسي باجيتنوف، مخترع لعبة الـTetris، أي عائدات من اختراعه هذا حتى عام 1996؛ عندما قام بتأسيس شركة التتريس في الولايات المتحدة الأميركية.

تعابير الوجوه: Smileys









في عام 1963 قامت شركة وورسيستر-Worcester، التي تعمل في مجال التأمين على الحياة، والتي تٌعرف الآن باسم شركة هانوفر-Hanover للتأمين (Hanover insurance) بتكليف الرسام الأميركي هارفي بال رسم وجه يبعث على السعادة ويرفع الروح المعنوية للموظفين بالشركة.

قام بال بتصميم السمايلي، كما تم منح 100 دبوس سمايلي للموظفين؛ لمساعدتهم على الابتسام في أثناء العمل وأصبحت السمايلي جزءاً من حملة الصداقة في الشركة.

لم يتلقَّ بال سوى 45 دولاراً لقاء إختراعه هذا الذي استغرق منه 10 دقائق فقط ، ولم يشعر بالندم قط على عدم حصوله على مقابل مادي ضخم.