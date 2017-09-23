في مصر.. فصل التلاميذ المتهربين من تحية العَلم .. والسجن عاماً عقوبة تداول عَلماً باهت اللون

بدأت الدراسة في مصر، السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، وسط تحذيرات للطلاب والتلاميذ من مغبة التراخي في تحية العَلم بطابور الصباح أو إهانته.

الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، قال في تصريحات صحفية السبت، إن عقوبة التهرب من تحية العَلم فى طابور الصباح يمكن أن تصل إلى الحرمان من الدراسة أسبوعين.

وقال إن الوزارة تشدِّد، بشكل كبير، على تأدية تحية العلم فى المدارس، ورفض تأديتها أو التهرب منها يعدان أحد أشكال سوء السلوك، وبتطبيق لائحة الانضباط المدرسى على الطالب المخالف فإن هذا يعرضه لعقوبة سوء السلوك، التى تصل إلى الحرمان من الدراسة أسبوعاً أو اثنين، إلا أنه عاد ليؤكد اشتراط أن تكون واقعة رفض تحية العلم مثبَتة بشكل قوي، وأن يتم إصدار القرار بعِلم الإدارة التعليمية ولجنة الحماية التي تضم مدير المدرسة والإخصائي الاجتماعي.



وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كتاباً دورياً لجميع المديريات التعليمية والإدارات والمدارس، بشأن ضوابط رفع العَلم المصري.

وشدد الوزير في كتابه الدوري، على المديريات والإدارات التعليمية بضرورة متابعة التزام جميع المدارس بوضع العَلم المصري في مكان بارز ولائق به.

وحذَّر الوزير من تداول العَلم المصري إذا كان تالفاً أو مستهلَكاً أو باهت الألوان، أو مضافاً عليه أية صور أو عبارات، مع ضرورة مراعاة الصيانة الدورية للعلم، مشدداً على أن أي تقصير من شأنه إظهار العلم بشكل غير لائق سيعرّض الجهة للمساءلة القانونية.

كما أكد الوزير ضرورة مراعاة القواعد والضوابط الخاصة باحترام العَلم، بدعوى تنمية روح الانتماء والولاء للوطن، مشيراً إلى أنه يعاقَب بمقتضى القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يرتكب فعل إهانة العَلم أو إسقاطه أو إعدامه.



