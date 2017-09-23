إن كنت تود تجربة المعارك الحربية وقيادة الجيوش.. هذه أفضل 10 ألعاب استراتيجية تلبي رغبتك

الألعاب الاستراتيجية هي فئة من الألعاب التي تثير متعة الجميع تقريباً، فهي تحمل الكثير من المرح خلال لعبها؛ إذ إن هذه الألعاب تتميز بأنها تتيح لك السيطرة الكاملة.

فإذا كنت شخصاً يبحث عن بعض ألعاب الاستراتيجية ذات الوقت الحقيقي في اللعب، أو تبحث عن تجربة فريدة من نوعها، أو تبحث عن أفضل الألعاب التي يمكن أن تلعبها على حاسوبك، فهذا التقرير سيغطي لك كل هذا.

هذه أفضل 10 ألعاب استراتيجية يمكنك أن تلعبها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك:

1- Command and Conquer: Generals









صدرت في عام 2003، إلا أنها لا تزال تعتبر واحدة من أفضل ألعاب الاستراتيجية.

هي واحدة من الألعاب الاستراتيجية ذات الوقت الحقيقي في اللعب مع التركيز على بناء قاعدة خاصة بك، وجمع الموارد، وبناء جيش ضد أعدائك ومهاجمتهم عند الاقتضاء.

ومع ذلك، تتيح لك اللعبة أيضاً اللعب بنظام اللاعب المفرد عبر الاختيار بين الصين، والولايات المتحدة الأميركية، وجيش التحرير العالمي، حيث يملك كل جيش خصائص وتفاعلات فريدة من نوعها.

قد يهمك نظام اللعب المتعدد إذا أردت اختبار قدراتك ضد لاعبين آخرين من جميع أنحاء العالم.

يبلغ سعر اللعبة 9.99 دولار أميركي.



2- World in Conflict









واحدة من ألعاب الاستراتيجية العظيمة التي تتيح لك تجربة افتراضية خلال الحرب العالمية الثالثة، حيث يقود الاتحاد السوفييتي هجوماً مفاجئاً على الولايات المتحدة الأميركية.

تمنحك اللعبة فرصة أن تكون قائد الجيش والسيطرة على كل شيء من الموارد إلى استراتيجيات المعركة.

يمكنك أن تلعب كما لو أنك الولايات المتحدة الأميركية والدفاع ضد الهجوم السوفييتي المفاجئ، أو يمكنك السيطرة على المهاجمين وتدمير الولايات المتحدة الأميركية والمطالبة بالسيطرة على العالم.

يمكنك تجربة محاكاة المدن الفعلية في الولايات المتحدة الأميركية، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية، وأجزاء من أوروبا.

يبلغ سعر اللعبة 9.99 دولار أميركي.



3- XCOM 2









هي الجزء الثاني من لعبة الاستراتيجية المشهورة XCOM: Enemy Unknown.

تعتبر واحدة من أعمق ألعاب الاستراتيجية الموجودة في السوق مع عناصر اللعب الفريدة من نوعها. هي لعبة استراتيجية تقوم على كونك آخر المدافعين عن الأرض ضد الكائنات الفضائية.

اللعبة تتطلب تكتيكات التخفي جنباً إلى جنب مع مهارات الحرب والقتال. سوف تحتاج إلى سرقة موارد العدو، وبناء القوات الخاصة بك، واستئجار المرتزقة، وسحق القوات الفضائية تماماً لإنقاذ العالم.

يبلغ سعر اللعبة 59.99 دولار أميركي.



4- Warcraft III









في هذه اللعبة لديك واحدة من أغنى القصص التي سوف تواجهها في ألعاب الوقت الحقيقي.

ستكون قادراً على السيطرة على الشخصيات المتميزة؛ مثل الملك أرثاس، وإليدان الخائن، وغروماش، وأوثر، وغيرها الكثير.

في هذه اللعبة، يمكنك التحكم في شخصيات مختلفة وقواتهم لإنقاذ أرض أزيروث من الغزو. السيطرة على الشخصيات المميزة وهزيمة الظلال التي تلوح في الأفق وغيرها من قوى الشر الكامنة بالظلام هي مهمتك الأساسية.

يبلغ سعر اللعبة 9.99 دولار أميركي.



5- Total War: Warhammer









هي لعبة استراتيجية ملحمية مع تركيز كبير على بناء الإمبراطورية وخوض معارك هائلة في عالم خيالي رائع.

يمكنك قيادة واحدة من 5 أنواع من الكائنات الموجودة في اللعبة وبناء الإمبراطورية الخاصة بك من الألف إلى الياء. كل نوع يأتي مع عناصر فريدة من نوعها من وحدات المعركة، وأسلوب اللعب؛ لذلك اختر النوع الذي يناسب أسلوب معركتك.

خذ المعارك الخاصة بك إلى السماء مع التنانين الشرسة، في قتال جوي سيبهرك، واستخدِم القوى الأساسية والعواصف القوية لمساعدتك في المعركة ووضع النهاية للإمبراطوريات المعادية لك.

يبلغ سعر اللعبة 59.99 دولار أميركي.



6- Commandos: Behind Enemy Lines









لعبة تكتيكية كلاسيكية تجعلك مسئولاً عن مجموعة من الكوماندوز الذين هم في مهمة لهزيمة القوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

هذه اللعبة ليست مثل غيرها من ألعاب الاستراتيجية؛ إذ ستحصل على مجموعة من الكوماندوز بكل مستوى تصل له، وكل فرد منهم له مجموعة من المهارات الفريدة التي يمكن استخدامها على كل مستوى للمرور من جنود العدو دون أن يتم اكتشاف أمرك.

في كل مستوى، يجب أن تذهب متخفياً دون أن يتم اكتشافك وتنفيذ مهمتك. وهذا ينطوي على تشتيت جنود العدو مع حزمة من السجائر، والراديو، أو مجرد لكمة جيدة إلى الحلق. إذا كنت ترغب في اختبار صبرك واللعب بالتكتيكات، فهذه هي اللعبة المثالية بالنسبة لك.

يبلغ سعر اللعبة 4.99 دولار أميركي.



7- Age of Empires II









لعلها لعبة الاستراتيجية الأكثر شعبية.

إذا كنت تعتقد أن لعبة Assassin’s Creed تعلّمك التاريخ، فسوف تجد أن Age of Empires في الواقع تتيح لك استعادة التاريخ وكل ما لديه من المجد.

لعبة Age of Empires كانت ناجحة جداً، ومع ذلك، فإن الجزء الثاني منها ذهب أبعد من ذلك وأصبح العنوان الأكثر شعبية في السلسلة بأكملها.

اللعبة تقدم حملات كبيرة مع بعض الشخصيات التاريخية الأكثر نفوذاً، مثل جوان القوس، وأتيلا الهوني، وحتى جنكيز خان.

يبلغ سعر اللعبة 19.99 دولار أميركي.



8- Rise of Nations









لعبة أخرى نُشرت من قِبل شركة استديوهات مايكروسوفت، وهو الناشر نفسه للعبة Age of Empires.

هذه اللعبة استنساخ من اللعبة السابقة الذي يمتد في الواقع إلى كل التاريخ ويصل إلى المستقبل في نحو 18 دولة مختلفة في العالم.

بدلاً من تجهيز الفرسان والفرقاطة الحربية، يمكنك الحصول على ترقية أمة بأكملها إلى العالم الحديث، حيث لديك القدرة على المهاجمة بطائرات الهليكوبتر والغواصات، وحتى القنابل النووية لتدمير أعدائك.

تتيح اللعبة ايضاً بناء عجائب الدنيا الفعلية التي تشمل تاج محل، وبرج إيفل، وغيرهما.

يبلغ سعر اللعبة 4.99 دولار أميركي.



9- Civilization V









لديك الفرصة لتصبح القائد الأعلى في العالم وتراه وهو يزدهر. يمكنك أن ترى العالم يتطور من العصر البدائي إلى عصر الفضاء الحديث.

ستقوم أيضاً باكتشاف أحدث التقنيات وتطوِّر حضارتك لتصبح أقوى من في العالم كله. ستخوض حروباً ضد بعض كبار قادة التاريخ وتظهر لهم قدرتك الحربية.

يمكنك حتى أن تحارب ضد لاعبين آخرين في وضع اللعب المتعدد؛ لمعرفة من الذي لديه حضارة أقوى في العالم.

الرسومات مذهلة، واللعب العميق، والميكانيكية الكبيرة تجعل هذه اللعبة واحدة من أفضل ألعاب الاستراتيجية في السوق.

يبلغ سعر اللعبة 29.99 دولار أميركي.



10- Company of Heroes 2









لعبة مختصة بالحرب العالمية الثانية، حيث يمكنك خوض هذه الحرب التاريخية بكل ما فيها.

اللعبة تتميز بالعديد من الخصائص الفريدة التي تجعلها واحدة من أفضل ألعاب الاستراتيجية. إنها ليست مجرد لعبة بناء أكبر جيش وإطلاق العنان له على العدو، لكن بدلاً من ذلك عليك أن تركز على وضع وحدتك والعدادات الخاصة بكل شيء.

لن تكون لك ميزة إذا ما أرسلت مجموعة من الجنود لتدمير دبابة؛ لأن اللعبة توظف إعدادات معينة تجعلها واقعية بعض الشيء. سيكون لديك القدرة لاتخاذ القرارات الأكثر تكتيكية في اللعبة إذا كنت ترغب في كسب المعركة.

يمكنك أيضاً اختبار قوتك ضد لاعبين آخرين من جميع أنحاء العالم في وضع اللعب المتعدد.

يبلغ سعر اللعبة 19.99 دولار أميركي.