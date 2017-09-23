سفارة السعودية لدى النمسا تحذر مواطنيها: ابتداءً من هذا التاريخ يُمنع ارتداء النقاب بالأماكن العامة.. وهذ عقوبة المخالفين

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى النمسا مواطنيها، المقيمين والراغبين في القدوم إلى النمسا، بأنه ابتداءً من 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، سيُطبق في النمسا قانون حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة.

وجاء ذلك في بيان نشرته صفحة "السفارة في النمسا" على حسابها الرسمي في موقع تويتر، وأضاف أنه ينبغي لمواطني المملكة الموجودين في النمسا الموافقة إذا طُلب منهم نزع غطاء الوجه، والتقيد بالأوامر مباشرة والتعريف بالهوية، لافتةً إلى أنه في حال رفض الالتزام بالأوامر يتم توقيف الشخص من قِبل السلطات.

البيان أشار أيضاً إلى عقوبة تفرضها السلطات النمساوية في حال عدم التقيُّد بكشف الغطاء عن الوجه بالأماكن العامة، وتتضمن العقوبة دفع 150 يورو يتم إصدارها من قِبل الشرطة، وينبغي دفعها نقداً أو من خلال البطاقة الائتمانية.

وكانت حكومة النمسا قررت في 16 مايو/أيار 2017، حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وذلك بعد أيام من إقرار برلمان البلاد مشروع قانون يحظر ارتداءه بالأماكن العامة، على أن يبدأ سريانه في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017.



وجاء قرار النمسا حظر ارتداء النقاب ضمن حزمة تتعلق باندماج المهاجرين وتتضمن أيضاً حظر توزيع المصاحف، وقد وافق الائتلاف الحاكم -الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب النمساوي المحافظ- على هذه الحزمة التي جرى التفاوض عليها منذ مارس/آذار 2017.