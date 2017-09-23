امتثالاً لمجلس الأمن.. الصين تحظر بعض الصادرات النفطية عن حليفتها كوريا الشمالية

قالت الصين السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، إنها ستحظر صادرات بعض المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية، علاوة على واردات المنسوجات من الدولة المنعزلة؛ امتثالاً لقرار مجلس الأمن الدولي.

جاء إعلان بكين في أسبوع شهد تصاعداً للتوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية؛ إذ تبادل قادة البلدين الإهانات.

وقالت وزارة التجارة، في بيان على الإنترنت، إن الصين ستقيّد صادرات المنتجات النفطية المكررة اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين الأول 2017، وستحظر صادرات المكثفات والغاز الطبيعي المسال على الفور.

وأضاف البيان أن واردات المنسوجات من كوريا الشمالية ستُحظر على الفور أيضاً.

وأقرَّ مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع يفرض عقوبات جديدة بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة والأقوى في الثالث من سبتمبر/أيلول.

ودعت روسيا للهدوء يوم الجمعة، بعد أن وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، بـ"المجنون". ووصف كيم الرئيس الأميركي بـ"المختل عقلياً" بعد أن قال ترامب إن واشنطن ستدمر كوريا الشمالية تماماً إذا هددت الولايات المتحدة أو حلفاءها.

ودعت الصين أيضاً إلى الهدوء، وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، لنظيره الياباني، إن طوكيو ينبغي ألا تتخلى عن الحوار بشأن كوريا الشمالية.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا، سوزان ثورنتون، الجمعة، إن حملة العقوبات الهادفة إلى الضغط على كوريا الشمالية تشكل "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى مخرج "سلمي" للأزمة الناجمة عن الطموحات النووية لبيونغ يانغ.

وأضافت ثورنتون للصحفيين بنيويورك: "قلنا بشكل واضح جداً هذا الأسبوع" خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن الولايات المتحدة تبحث عن حل سلمي".

وشددت على أن "الضغوط غير المسبوقة" من المجتمع الدولي لعزل نظام كوريا الشمالية "ستعمل".

وقالت: "هذه آخر فرصة لنا لحل هذه الأزمة سلمياً، وهذا ما نريده".

كان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ-أون، قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "مختل عقلياً" وإنه سيدفع "غالياً" ثمن تهديداته لكوريا الشمالية.

واعتبرت ثورنتون أن "من المنطقي اعتقاد أن هذه التهديدات سببها الضغط" على بيونغ يانغ، مشيرة إلى أن "استراتيجية الضغط المتصاعد على نظام (كوريا الشمالية) بدأت بالتأثير عليه".

كما حذرت المسؤولة الأميركية من أن انفجار قنبلة هيدروجينية فوق المحيط الهادئ "سيكون عملاً عدائياً غير مسبوق يستدعي رداً دولياً متضافراً وحاسماً".