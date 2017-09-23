"بربع عقل ولا تستطيع قيادة السيارة".. كيف تعاملت السعودية مع داعية قلَّل من شأن المرأة في بلاده

أعلنت السلطات السعودية الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017، أنها منعت الداعية سعد الحجري من الإمامة والخطابة وسائر الأنشطة الدعوية؛ بسبب "إثارته للرأي العام"؛ لقوله في محاضرة عن "مفاسد" قيادة المرأة السيارة، إن النساء "بربع عقل".

وقالت إمارة منطقة عسير (جنوب) في بيان بحسب وكالة الصحافة الفرنسية إن أمير المنطقة فيصل بن خالد "وجّه بمنع عضو الإفتاء في المنطقة الشيخ سعد الحجري من الإمامة والخطابة وجميع المناشط الدعوية؛ بسبب إثارته للرأي العام خلال محاضرة ألقاها في أحد الجوامع التابعة لمحافظة خميس مشيط".

وأوضح البيان أن القرار يأتي "تفاعلاً مع ما تم نشره وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول المحاضرة التي ألقاها عضو الإفتاء تحت عنوان (20 مفسدة لقيادة المرأة للسيارة)، وما ورد فيها من عبارات تثير الرأي العام، ووصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين".

وأضاف أن "الإجراء يهدف إلى التصدي لكل ما يثير الرأي العام، والحد من استغلال المنابر الدعوية لطرح آراء ووجهات نظر تسبب الجدل بين فئات المجتمع وتنتقص من قيمة الإنسان".

وحذر البيان من أن قرار المنع "سيشمل كل من يحاول استغلال المنابر والمناشط الدعوية لطرح آراء ووجهات نظر خاصة لا تخدم المصلحة الوطنية".

وكان الشيخ الحجري قال في محاضرة إن "قيادة المرأة للسيارة فتنة وهي بنصف عقل، وإذا خرجت إلى السوق ينقص نصف (عقلها) فكم يبقى؟ ربع"، مضيفاً: "نطالب (المرور) بأن يتحرى؛ لأنها لا تليق بها السياقة ولا تملك إلا ربعاً".

فيديو..



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الشيخ الحجري:

أطالب بعدم قيادة المرأة لأنها "ناقصة عقل ودين" ، وإذا ذهبت إلى السوق أصبحت بـ "ربع عقل".



.#الحجري_النساء_بربع_عقل pic.twitter.com/kNAe347aV9 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

من جانبها دافعت هيئة كبار العلماء عن المرأة وقالت عبر حسابها على تويتر إن الإسلام كرم المرأة في إنسانيتها.

الإسلام كرّم المرأة في إنسانيتها؛ فهي شق الرجل وشقيقته. وكرمها في عقلها؛ فهي مكلفة "حقوقا وواجبات". وكرمها في مجتمعها أما وأختا وزوجة وبنتا. pic.twitter.com/yC5H28lS9I — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت انتقادت شديدة لتلك الفتوى خاصة مع تصاعد الأمل لدى السعوديات بالموافقة على قيادة المرأة للسيارة في الأونة الأخيرة.

#الحجري_النساء_بربع_عقل

أم ربع عقل غادة المطيري فجرت ثورة علمية في مجال الطب..

أبو عقل كامل عبدالله عسيري فجر مؤخرته في مجال الإرهاب.. pic.twitter.com/qU5rICZfNG — رأي (@zmarf7985) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

#الحجري_النساء_بربع_عقل

عندهم هي بنصف .. أو ربع عقل ..

لكن إذا أرادوا أن يزوجونها وهي طفلة .. تصبح العقل كله .. — سراج الغامدي (@SerajAlghamdi) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

#الحجري_النساء_بربع_عقل#اقاله_مفتي_عسير_ضروره

ربع عقل يساهم في بقاء الإنسانية

وعقل كامل يساهم في تخلف الإنسانية

-" بئس العقول" pic.twitter.com/mrkUj7mJLS — حماد الشمري (@hammad676) ٢٠ سبتمبر، ٢٠١٧

والسعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية ومعايير اجتماعية صارمة، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارات. كما تفرض على الإناث الحصول على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو الدراسة.

لكنّ المملكة أدخلت قبل أشهر قليلة تعديلات على نظام "ولاية الرجل" على المرأة، أمرَت بموجبها باستثناء نشاطات منه، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، في خطوة طالبت ناشطات سعوديات باستكمالها عبر إلغاء هذا النظام برمته.

وفي إطار خطة إصلاح اقتصادية كبرى تحت اسم "رؤية 2030"، تسعى السعودية لدفع أكبر عدد من النساء للعمل.