بعد نجاح الموسم الأول من Chance.. ماذا سيقدم هيو لوري الشهير بدكتور "هاوس" في الجزء الجديد؟

أطلقت شبكة "هولو" للبث عبر الإنترنت الإعلان الدعائي للموسم الثاني من مسلسل Chance للنجم هيو لوري، الشهير بشخصية الدكتور جريجوري هاوس في المسلسل الطبي الناجح House.

وأعلنت الشبكة عن موعد عرض الموسم الثاني في 11 أكتوبر/تشرين الأول، وهو يحكي عن طبيب نفسي يدعى إلدون تشانس، يعيش فترة حرجة من حياته إذ أنه متفق على الانفصال عن زوجته، ولديه ابنة مراهقة، كما يجد نفسه متورطاً في عالم خطير من الجريمة وفساد الشرطة بسبب إحدى مرضاه، والتي يعتدي عليها زوجها الشرطي، في أجواء درامية غامضة.

المسلسل مقتبس عن رواية درامية تحمل نفس الاسم للكاتب كيم نان، ومن تأليف إليكساندرا كانينجهام، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب هيو لوري، كل من سال لوبيز، وجوى ماثيني، ومارسيلا براجيو، وديان فار.

هيو لوري.. طبيب نفسي مشتت

يعود ألدون تشانس في الموسم الجديد في حالة من التشتت، ويبدو عليه حالة عصبية قد يكون اكتسبها من مرضاه، كما أنه لن يكتفي بدور مستمع شكوى مرضاه وأحداث حياتهم، بل سيشهد الموسم الثاني تغييراً كاملاً في شخصيته، حيث يقرر أن يفعل شيئاً حيال مرضاه، وعدم الاكتفاء بمجرد الاستماع وتدوين الملاحظات فقط.

"نحن نجلس مع الكثير من الغموض والبؤس والخوف والضجر، ولم أعد أحتمل الجلوس واستنشاق ألم مرضاي دون القيام بشيء"، هكذا قال تشانس في الإعلان الدعائي الخاص، مضيفاً "وهذا ما فعلته، ولقد أعجبت بالأمر".

الموسم الجديد.. عنف أكثر ومواجهة مع النفس

في الموسم الجديد لا يعمل ألدون تشانس لحاله، بل يساعده المحقق كيفن هاينس في تنفيذ ما يخطط له، مقابل مساعدته على التخلص من أحد القتلة.

كما سيجد تشانس نفسه في لعبة خطيرة مع القاتل، لإثبات أنه مذنب، وهو ما سيجعل إيثان سوبلي يشك في سلوكه المتهور، وفي طبيعته القاتمة، مما سيؤدي إلى انهيار حياة تشانس، وهو ما سيعطيه فرصة لإعادة تقييم أفعاله، وسؤال نفسه إذا ما كان العنف هو الحل حقاً؟

بول شنايدر ينضم إلى الموسم الجديد

ينضم النجم بول شنايدر إلى الموسم الثاني من المسلسل، حيث يؤدي دور الملياردير ريان وينتر الذي يشك فيه المحقق هاينز بأنه قاتل متسلسل، ليبدأ تشانس في تحليل شخصيته، فيكتشف أنهما متشابهين إلى حد كبير.

هل حقق Chance نفس نجاح House؟

رغم تحقيق الموسم الأول من "Chance" نسب مشاهدة عالية، إلا أنه لم يصل إلى النجاح الذي حققه مسلسل "هاوس"، والذي جعل النجم هيو لوري يتربع على عرش الجوائز لفترة طويلة، فقد حصل على جائزتي جولدن جلوب في سنتين متتاليين عن دوره في المسلسل، إضافة إلى كونه مصنفاً كالممثل الأكثر مشاهدة في التلفاز، والأكثر أجراً في الأعمال الدرامية التليفزيونية، كما حصل على نجمة ممر المشاهير في هوليوود.

وقد يرجع السبب إلى أن المسلسل مازال في بداياته، كما أن شخصية دكتور تشانس مازالت غامضة عند الجمهور، ولم يكشف الموسم الأول عن العديد من صفاته، وهو ما ينتظره الجمهور في الموسم الثاني.

وكان المسلسل قد تعرض إلى بعض التكهنات عند تداول الأخبار بأن هيو لوري سيلعب شخصية طبيب أيضاً في مسلسله الجديد، فتخوف البعض من أنه سيصبح مشابهاً لما قدمه في "هاوس" خاصة بعد إعجاب الجمهور الكبير به، إلا أن شخصية "تشانس"جاءت بعيدة كل البعد عن "هاوس"، حيث تتسم بالقتامة والغموض، كما أنه يبالي بمرضاه ويتدخل في حياتهم الشخصية، هو ما كان يتجنبه هاوس في تعامله مع مرضاه، فقد كان يتعمد عدم اللقاء بهم، ليبتعد عن أي عواطف قد تنشأ بينهما، إضافة إلى نرجسيته المفرطة في التعامل مع كل من حوله.

يذكر أن شبكة "هولو" انطلقت عام 2006، وهي مختصة ببث البرامج التليفزيونية والأفلام عبر الإنترنت، وقد بدأت مرحلة الإنتاج بمسلسل "Chance" اعتماداً على القاعدة الجماهيرية الكبيرة للنجم هيو لوري.