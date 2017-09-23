Game of Thrones..نهاياتٌ رائعةٌ تستحق الانتظار

لدى شركة HBO الأميركية خطة لتضليل أولئك الذين ينوون تسريب النهاية المتوقعة لمسلسل Game of Thrones.

فبالتزامن مع بدء السلسلة إنتاج الموسم الثامن والأخير من مسلسلها الملحمي، أعلن رئيس البرمجة في شركة HBO المنتجة للعمل عن نيتهم فعل ذلك، لحماية العمل الأعلى قرصنة في العالم.

يأتي هذا بعد تسريب كل نقاط حبكة المسلسل في المسلسل السابع الذي تعرض للتسريب عن طريق قراصنة محترفين.

ولا يعرف أحد ما هو المتوقع في هذه النهايات، إذ أن هذا العمل الملحمي شديد الخروج عن المألوف ولا ينحاز للخير على حساب الشر، بل ويجعلك تتعاطف حتى مع أشراره في معركة صراع العروش التي لا تنتهي!

لكن مما لا شك فيه أنه عمل يشدك ويستحق أن تنتظره حتى تعرف النهاية على أحر من الجمر.