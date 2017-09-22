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كويتي من "البدون" يشعل النار في نفسه.. ووزارة الصحة: حروقه تصل لـ70% ويعيش على التنفس الاصطناعي

 |  الأناضول
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MAHDI AKEF
ب

قال الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية أحمد الشطي، الجمعة 22 سبتمبر/أيلول، إن الشاب الذي أقدم، أمس، على إحراق نفسه أمام أحد مخافر الشرطة، شمال غربي البلاد "مازال على قيد الحياة".

وأوضح الشطي، في تصريح صحفي، أن "المريض الشاب (وهو من فئة البدون) الذي جرى إدخاله المستشفى نتيجة إصابته بحروق لا يزال على قيد الحياة".

وأضاف أن "المريض حالته حرجة وصعبة، حيث إن الحروق نسبتها 70%، وأغلبها عميق ومن الدرجة الثالثة، وهو حالياً يعيش على تنفس اصطناعي".

وأمس الخميس، أقدم شاب ممن تطلق عليهم الحكومة الكويتية "المقيمون بصورة غير قانونية (البدون)" على إشعال النار بنفسه أمام مخفر شرطة النعيم، في محافظة الجهراء (شمال غرب).

وذكر مصدر مقرب من الشاب أنه "أشعل النار بنفسه بسبب صعوبة الحياة، لاسيما أنه في العشرينيات من عمره، ويعاني من البطالة، وظروف صعبة".

و"البدون"، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

ويطالب "البدون" بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على جنسية الكويت.

 

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