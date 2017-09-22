كويتي من "البدون" يشعل النار في نفسه.. ووزارة الصحة: حروقه تصل لـ70% ويعيش على التنفس الاصطناعي

قال الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية أحمد الشطي، الجمعة 22 سبتمبر/أيلول، إن الشاب الذي أقدم، أمس، على إحراق نفسه أمام أحد مخافر الشرطة، شمال غربي البلاد "مازال على قيد الحياة".

وأوضح الشطي، في تصريح صحفي، أن "المريض الشاب (وهو من فئة البدون) الذي جرى إدخاله المستشفى نتيجة إصابته بحروق لا يزال على قيد الحياة".

مصدر طبي: غير صحيح مايتم تداوله عن وفاة #البدون الذي أشعل النار في جسده.. حيث أن حالته الصحية غير مستقرة في العناية المركزة.#بدون_يحرق_نفسه — نيوز الكويت (@newskut) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف أن "المريض حالته حرجة وصعبة، حيث إن الحروق نسبتها 70%، وأغلبها عميق ومن الدرجة الثالثة، وهو حالياً يعيش على تنفس اصطناعي".

شاهد لحظة إسعاف الشاب #البدون الذي إشعل النار بجسده في منطقة الجهراء مقابل "مخفر النعيم". pic.twitter.com/EkvjlKpNXy — ويكيليكس الكويت (@WiKuWaiT) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وأمس الخميس، أقدم شاب ممن تطلق عليهم الحكومة الكويتية "المقيمون بصورة غير قانونية (البدون)" على إشعال النار بنفسه أمام مخفر شرطة النعيم، في محافظة الجهراء (شمال غرب).

وذكر مصدر مقرب من الشاب أنه "أشعل النار بنفسه بسبب صعوبة الحياة، لاسيما أنه في العشرينيات من عمره، ويعاني من البطالة، وظروف صعبة".

#بدون_يحرق_نفسه

الخبر مؤلم وصدمة

ولكن الصدمة الأخرى

أن ترفع عليه قضية بدل علاجه نفسيًا

والصدمة الأقوى!

أن نسكت عن حقوقهم

وكأن شيئ لم يحدث! — د.ليلى الخياط (@DrLailaAlkhayat) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

و"البدون"، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

عندما يحرق البدون نفسه فأعلم

أنه قهر الرجال الذي تعوذ منه النبي#بدون_يحرق_نفسه — يا ربااااه (@Turrkeii) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

ويطالب "البدون" بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على جنسية الكويت.