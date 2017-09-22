شاهد بن كيران يشتري سروالاً تقليدياً من بائع متجول بعد صلاة الجمعة

تحوّلت عملية شراء رئيس الحكومة المغربية السابق عبدالإله بن كيران لسروالٍ تقليدي من أحد الباعة الجائلين بعد صلاة الجمعة إلى حدث سيطر على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب.

وكشفت صورة تناولها نشطاء موقع فيسبوك قيام رئيس الحكومة السابق عبدالإله بن كيران بشراء سروال تقليدي (قندريسي) من أحد الباعة "الفراشة" الذين يعرضون بضاعتهم على الأرض عند أبواب المساجد.

بن كيران الذي كان بصحبة مرافقه وسائقه الخاص فريد تيتي، توجّه مباشرة نحو بائع الملابس التقليدية الذي استقبله بحرارة، ودخل معه في حديث حول ثمن الملابس التقليدية خاصة السروال الفضفاض المعروف بـ"القندريسي".

وتناقلت المواقع الإخبارية الصورة على نطاق واسع وجعلتها مادة إخبارية "طريفة"، كما انتشرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

بغينا أو كرهنا، عبد الإله بن كيران عندو شعبية خطيرة ! — drioua (@moussab1) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

فيما علق الصحفي عبدالله أموش: "لما أُغلق صنبور الخبر والمعلومة مع حكومة العثماني أخذت مواقع تشيع أخبار مثل هذه الصور".

وكتب الناشط أنس دحموني: "نعرف سروال قندريسي، مثل ذلك الذي اشتراه بنكيران اليوم من أحد الفراشة أمام المسجد بعد صلاة الجمعة ... لكن هل نعرف من أين جاءت كلمة " قندريسي"؟".

وتابع أنس في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إذا قال الفاسي (الأندريسي) يقول الآخرون (القندريسي) وهذه المرة لفظة "الأندريسي" هي الأصح، على اعتبار أن هذا النوع من السراويل تم تصنيعه لأول مرة في فاس من طرف خياط يهودي يدعى أندري عيسى. فكان في الأول يسمى السروال (الأندريعيسي) .. فأصبح عبر الوقت يدعى "الأندريسي" أو "القندريسي"".

وكتب الناشط في حزب العدالة والتنمية، حسن دحمان: "بنكيران هو بنكيران لم تغيره المناصب ولم تعقده البروتوكولات الرسمية.. بنكيران يشتري سروال قندريسي بعد أدائه صلاة الجمعة.. بنكيران هو بنكيران رجل شعبي متواضع كما عرفناه أول مرة".

وعلق أحمد شطيبات، معتقل سياسي سابق إنها: "صورة اليوم". وزاد يوسف رطمي، معتقل سياسي سابق: "بنكيران ولد الشعب".

وأفاد يوسف حدادي: "إنه الزعيم.. يشتري ملابسه من البائع المتجول قرب مسجد". فيما قالت حليمة شويكة، وهي أستاذة: "لا يريدون رئيس حكومة يأكل الطعام ويمشي في الأسواق..!".

يشار إلى أن بن كيران تحول بعد 5 سنوات على رأس الحكومة إلى أحد "النجوم" الأكثر شعبية داخل المغرب، يتحلق الناس حوله لأخذ صور معه أو لمجرد السلام عليه.