الجماعة تقيم العزاء في أحد فنادق إسطنبول.. ماذا قالت زوجة مرسي عن وفاة مهدي عاكف؟

وصفت زوجة الرئيس محمد مرسي وفاة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف بأنها جريمة قتل متعمدة من قبل سلطة الانقلاب.

وقالت نجلاء مرسي في مشاركة لها بموقع فيسبوك إن الوفاة كانت بسبب "التنكيل والإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطة الانقلاب وهي جريمة لن تسقط بالتقادم".

وقدمت التعازي باسم الرئيس مرسي وعائلته لذوي عاكف وقالت: "نحسبه عاش عمره مجاهداً عاكفاً وصابراً على نصرة دينه ووطنه ولم يعط الدنية في دينه ولم يخضع طول حياته لطاغية فقد كان قائداً ومثالاً في نصرة الحق وإعلاء دين الله ومناهضة الباطل".

على جانب آخر، اعتبر المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، طلعت فهمي، الجمعة 22 سبتمبر/أيلول، وفاة المرشد السابق للجماعة، محمد مهدي عاكف، "قتلاً ممنهجاً وجريمة مكتملة الأركان"، مؤكداً أن جماعته لن تلجأ للعنف انتقاماً له.

وتابع أنّ "حق عاكف، لن نتركه مثل آلاف المعتقلين الذين سيأتي يوماً وترد لهم حقوقهم". وأوضح أن جماعته ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لاسترداد تلك الحقوق الضائعة.

ونفى فهمي أن تسلك جماعته مسلكاً عنيفاً رداً على وفاة عاكف. وأكد أن "جماعة الإخوان المسلمين، لم ولن تنتهج أعمال العنف".

ووفق المصدر نفسه، فإن جماعة الإخوان ستتلقى، بعد غدٍ الأحد، عزاء عاكف في أحد الفنادق الكبرى بإسطنبول.