الأمن يمنع الصلاة على عاكف ويسمح لزوجته وأولاده فقط بتشييعه.. ومحامي الإخوان يكشف وصيته

قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الإخوان، إنه سيجرى دفن مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان المسلمين، في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، مع المرشدين السابقين للجماعة.

وأضاف عبدالمقصود، لـ"المصري اليوم"، إن عاكف الآن في مستشفى قصر العيني، ومن المقرر دفنه مساء اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن المرشد السابق أوصى بعدم إقامة سرادق عزاء له.

زبانية الداخلية أبلغوا أسرة "مهدى عاكف" بحظر الصلاة عليه فى أى مسجد وقصر العزاء على مراسم الدفن. — محمد القدوسى (@quddosy) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

الحقوقي حليم حنيش: الأمن يقرر دفن الأستاذ #مهدي_عاكف الآندلوقتي وبدون جنازة أو صلاة، وأخبرهم بأن لا يأتي أحد إلى المدافن إلا زوجته وأبنائه. pic.twitter.com/oK4UlEMYiL — AbdElrahman Fares 🤐 (@abdofares) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

ووفق عبدالمقصود، فإن عاكف أوصى أيضاً بتشييعه من مسجد قرب منزله في منطقة التجمع الخامس، وحتى الآن هذا ليس ممكناً لأسباب أمنية، ويمكن تشييعه من مسجد المستشفى.

نظام جبان فاشي بعد أن قتلوا أ. #مهدي_عاكف في سجونهم أبلغوا أسرته بعدم الصلاة عليه في أي من المساجد والعزاء يقتصر علي الدفن فقط ! — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وكشفت أسرة عاكف أن وزارة الداخلية أبلغتهم بمنع الصلاة عليه في أي مسجد من المساجد. وقالت الأسرة إن الداخلية أبلغتهم باقتصار العزاء على مراسم الدفن ولن يسمح سوى بحضور زوجته وأبنائه.

وحسب وسائل إعلام مصرية كان مهدي عاكف يتلقى العلاج في مستشفى قصر العيني "الفرنساوي" بعد تدهور حالته الصحية في السجن.

وأوضح تقرير صادر عن مستشفى قصر العيني التعليمي دخول عاكف المستشفى في 19 يناير/ كانون الثاني 2017، وأنه ظل بها حتى وفاته، وشخّصت حالته بأنها سرطان في القنوات المرارية وتضخم في البروستاتا وكسر في المفصل الأيسر، وضعف في عضلة القلب، وكانت هناك مطالبات من دفاع عاكف بالإفراج عنه لأسباب صحية.