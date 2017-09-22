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الأمن يمنع الصلاة على عاكف ويسمح لزوجته وأولاده فقط بتشييعه.. ومحامي الإخوان يكشف وصيته

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MAHDI AKEF
MOHAMED EL-SHAHED via Getty Images

قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الإخوان، إنه سيجرى دفن مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان المسلمين، في مدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر، مع المرشدين السابقين للجماعة.

وأضاف عبدالمقصود، لـ"المصري اليوم"، إن عاكف الآن في مستشفى قصر العيني، ومن المقرر دفنه مساء اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن المرشد السابق أوصى بعدم إقامة سرادق عزاء له.

ووفق عبدالمقصود، فإن عاكف أوصى أيضاً بتشييعه من مسجد قرب منزله في منطقة التجمع الخامس، وحتى الآن هذا ليس ممكناً لأسباب أمنية، ويمكن تشييعه من مسجد المستشفى.

وكشفت أسرة عاكف أن وزارة الداخلية أبلغتهم بمنع الصلاة عليه في أي مسجد من المساجد. وقالت الأسرة إن الداخلية أبلغتهم باقتصار العزاء على مراسم الدفن ولن يسمح سوى بحضور زوجته وأبنائه.

وحسب وسائل إعلام مصرية كان مهدي عاكف يتلقى العلاج في مستشفى قصر العيني "الفرنساوي" بعد تدهور حالته الصحية في السجن.

وأوضح تقرير صادر عن مستشفى قصر العيني التعليمي دخول عاكف المستشفى في 19 يناير/ كانون الثاني 2017، وأنه ظل بها حتى وفاته، وشخّصت حالته بأنها سرطان في القنوات المرارية وتضخم في البروستاتا وكسر في المفصل الأيسر، وضعف في عضلة القلب، وكانت هناك مطالبات من دفاع عاكف بالإفراج عنه لأسباب صحية.

 

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