بعدما انتهوا من الصلاة وخرجوا انهار السقف.. هذا ما حدث للكنيسة الملاصقة لكنيسة القيامة في القدس



انهار مساء الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017، سقف كنيسة الملاك الإثيوبية الملاصقة لكنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، متسبباً بأضرار مادية جسيمة.

وقال أمين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة أديب جودة الحسيني في بيان "قبل نحو نصف ساعة وبعد انتهاء الصلاة وخروج جميع المصلين انهار سقف كنيسة الملاك الإثيوبية مما سبب أضراراً جسيمة للكنيسة، ولكن بحمد لله وبلطفه لم تقع ضحايا في الأرواح بتاتاً".

وعلى الإثر، أغلقت الشرطة الإسرائيلية باحة كنيسة القيامة ومحيطها، في حين يعمل عمال على انتشال السقف المنهار.

وتقع الكنيسة الإثيوبية على يسار كنيسة القيامة وتلاصقها بالبناء ولا يمكن رؤية الانهيار بسبب إغلاق الشرطة للمكان ووضع لوائح كتب عليها "الدخول خطر"، و"ممنوع الاقتراب خطر".

تقع كنيسة القيامة أو كنيسة القبر المقدس داخل أسوار القدس القديمة وهي مبنية فوق "الجلجلة" وهي مكان الصخرة التي يعتقد أن المسيح صلب عليها.

وتعد كنيسة القيامة أقدس الكنائس المسيحية وأكثرها أهمية وتضم وفق معتقدات المسيحيين القبر الذي دفن فيه السيد المسيح.

وسُمّيت كنيسة القيامة بهذا الاسم نسبة إلى قيامة يسوع من بين الأموات في اليوم الثالث بعد موته على الصليب. وتتقاسمها الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الكاثوليكية.



