إسبانيا تعتقل شاباً عربياً تورَّط بهجمات برشلونة الأخيرة.. والشرطة: هذا هو دوره في التفجيرات الدامية



ألقت الشرطة الإسبانية الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017، القبض على شاب مغربي قالت إنه على صلة وثيقة بعدد ممن هم وراء هجمات الشهر الماضي في برشلونة حين استخدم إسلاميون متشددون شاحنة صغيرة لدهس مشاة ثم نفذوا هجوماً لاحقاً مما أدى إلى مقتل 16 شخصاً.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن الشاب البالغ من العمر 24 عاماً والمقيم في إسبانيا لديه صلات بالخلية الإسلامية التي شاركت في الهجوم وخصوصاً الإمام عبد الباقي السطي.

وأضافت الوزارة إن الشرطة تحقق في دوره بشراء المواد المستخدمة في صنع حوالي 100 كيلوجرام من المتفجرات وعلى الأخص مادة فوق أكسيد الهيدروجين.

وجمعت الخلية حوالي 120 أسطوانة من غاز البوتان في منزل ببلدة جنوبي برشلونة قالت الشرطة إنها كانت ستستخدم في تفجير أكبر.

وذكرت الشرطة أن الانفجار الذي دمر المنزل الواقع في بلدة ألكانار في 16 أغسطس/آب عشية تفجير برشلونة حدث بطريق الخطأ.

وقتل الانفجار السطي الذي تردد أنه قائد المجموعة.

وقتلت الشرطة ستة مشتبه بهم خلال الهجمات واعتقلت أربعة آخرين.

واعتقلت الشرطة الإسبانية 201 شخص قالت إنهم مرتبطون بمتشددين إسلاميين، وذلك منذ رفع مستوى التأهب في يونيو/حزيران 2015 إلى الدرجة الرابعة وهو ثاني أعلى مستوى.