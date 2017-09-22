وفاة مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق بعد صراع طويل مع المرض

توفي اليوم الجمعة 22 سبتمبر/أيلول، محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، في مستشفى قصر العيني، حيث قالت علياء ابنته عبر حسابها على فيسبوك: "أبي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعد محمد مهدي عاكف المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين، وهو المرشد العام السابع للجماعة، وقد تولى هذا المنصب بعد وفاة سلفه مأمون الهضيبي في يناير/كانون الثاني عام 2004.

ووُلد عاكف سنة 1928 في كفر عوض السنيطة بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر، بين 10 من الأشقاء لوالد ميسور الحال.

وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة المنصورة الابتدائية، وانتقل إلى القاهرة حيث تعلم في مدرسة فؤاد الأول الثانوية بالقاهرة التي حصل منها على التوجيهية (الثانوية العامة)، ودخل المعهد العالي للتربية الرياضية، وتخرج فيه عام 1950، والتحق بكلية الحقوق في 1951.

والتحق سنة 1940 بجماعة الإخوان المسلمين بعد أن لفت انتباهه اهتمامها بالرياضة التي كان يحبها.

وانضم إلى التنظيم الخاص للإخوان الذي أنشئ وقتها لمقاومة الاستعمار البريطاني، ورأس معسكرات جامعة إبراهيم (عين شمس حالياً) في الحرب ضد الاستعمار البريطاني بالقناة حتى قامت ثورة 1952.

وشغل منصب رئيس قسم الطلبة الذي كان أهم الأقسام في جماعة الإخوان المسلمين وكان يتولاه حسن البنا بنفسه، كما تولى رئاسة قسم التربية الرياضية بالمركز العام للجماعة.

وقبض عليه في الأول من أغسطس/آب سنة 1954 بتهمة تهريب اللواء عبد المنعم عبد الرؤوف -أحد قادة الجيش- الذي أشرف على طرد الملك فاروق، وحوكم وصدر عليه حكم بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فقضى 20 عاما بالسجن.

وأفرج عنه سنة 1974 في عهد السادات، فانكب على العمل الشبابي في مصرثم انتقل خارجها فأقام معسكرات كبيرة للشباب في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ثم تولى قسم الشباب والطلاب من جديد بجماعة الإخوان بعد عودته إلى مصر سنة 1986.

وانتخب عضوا بمكتب الإرشاد في جماعة الإخوان سنة 1987، وكان أحد 35 عضواً بمجلس الشعب مثلوا كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان سنة 1987.

ودخل السجن مع كثيرين من جيل الوسط في حملة اعتقالات قام بها نظام مبارك في صفوف الجماعة وقدمهم للمحاكمة العسكرية في مسلسل استمر أكثر من خمس سنوات.

ومثل أمام المحكمة العسكرية سنة 1996 بتهمة مسؤوليته عن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وكان آخر منصب تولاه آنذاك هو الإشراف على الاتصال بالعالم الإسلامي.

وفاة المناضل محمد #مهدي_عاكف في سجون الانقلاب . pic.twitter.com/FKBNQOrHYB — حزب الحرية والعدالة (@FJParty_Alex) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وخرج من السجن سنة 1999، وظل عضوا بمكتب الإرشاد حتى تولى منصب المرشد العام للإخوان المسلمين بعد وفاة المستشار محمد المأمون الهضيبي في يناير/كانون الثاني سنة 2004.

واستمر مرشداً عاماً لجماعة الإخوان المسلمين حتى انتهت فترة ولايته في يناير/كانون الثاني سنة 2010، فطلب اختيار خليفة له ورفض التجديد، فتم اختيار الدكتور محمد بديع مرشداً عاماً، وبقي عاكف رمزاً من رموز الجماعة يمارس نشاطه بفعالية داخل صفوفها.

وإثر أحداث 3 يوليو/تموز 2013 التي أطاحت بالرئيس المصري المنتخب اعتقل ضمن اعتقالات شملت الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين والقوى الرافضة للانقلاب.

ووجّهت له تهم عديدة من بينها تهمة إهانة القضاء على خلفية تصريحات نسبتها له صحيفة كويتية، قال فيها إن القضاء فاسد، وبرأته المحكمة من هذه التهمة في مايو 2014، إلا أنه بقى في السجن لمتابعته بتهم أخرى تتعلق بقتل متظاهرين.

وفي بداية عام 2017، أعلن مصدر أمني مصري أن محمد مهدي عاكف نقل إلى أحد المستشفيات بالقاهرة حيث أودع بالعناية المركزة إثر تدهور صحته.