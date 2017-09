ممثل هوليوودي شهير ينصح شاباً خائفاً من المسلمين بتناول الغداء معهم.. وعروض الشاورما تنهال عليه

تصدى الممثل الأميركي المعروف مارك رافالو لشابٍ أميركي عبّر في تعليق عنصري على تويتر عن خوفه من المسلمين، إذا خاطب رافايلو الشاب بتعليق نصحه من خلاله أن يتناول وجبة طعامٍ مع مسلم.

وبدأت القصة بردٍ ساخر من الناشط السياسي والمحامي المسلم الأميركي الشهير قاسم رشيد، المعروف بردوده على مواقع التواصل الاجتماعي على أي شخص لديه أسئلة حول الإسلام، على شخصٍ كتب تغريدة أعرب فيها عن "خوفه من المسلمين".

"لا أدري إن كنتم تصفونني بأنَّني شخصٌ يعاني من الإسلاموفوبيا لأنَّ هذا حقيقي. أجل، أنا أخاف المسلمين. فلا أعلم إن كانوا يحملون قنبلة أم لا. لستُ أنا من يضع القواعد".

Idc if u call me Islamophobic because it's true. Yes, I'm scared of Muslims. Never know if they have a bomb or not. I don't make the rules. — Sassy Gay Republican (@sassygayrepub) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧

وتلقى عندها هذا الرد من المحامي والناشط المسلم قاسم رشيد: "أعرف ما تعنيه. إذ أشعر بعدم الارتياح عندما أرى شاباً أبيض البشرة مثلك وهو يمشي باتجاه مدرسةٍ ابتدائية أو دار سينما".

في إشارة من المحامي إلى أن معظم حالات القتل الجماعي، في المدارس والسينمات عادة ما تتم على يد شبان بيض مضطربين.

I know what you mean. I get reallly uncomfortable when I see a young white male like you walk into an elementary school or movie theater🙄 https://t.co/OFPTeuTW56 — Qasim Rashid, Esq. (@MuslimIQ) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وهو الرد الذي تلته تلك النصيحة المثالية من الممثل االبالغ من العمر 49 عاماً.

فقد غرَّد رافالو قائلاً: "لعل الآن هو الوقت المناسب لكي تتناول غداءك برفقة مسلم. أعدك بأنَّ هناك عالماً جميلاً وغير مخيف بهذا الشكل ينتظرك".

Maybe it's time to have dinner with a Muslim. I promise you there is a whole beautiful world out there that's not so scary. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وأُعجِب الناس برد رافالو إعجاباً شديداً فقالت إحدى مستخدمات تويتر: "أنا واقعة في حب هذا المنشور!".

I'm in love with this post — Samhitha (@himym83samhitha) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

ونشر أحدهم تغريدة أرفقها بمقطع قصير لطفل يرفع قبعته احتراماً:

وشكر الكثيرون رافايلو على رسالته، فقالت إحدى المستخدمات: "تناول العشاء معنا. شكراً يا مارك، إنَّني أقدِّر ما قلته بشدة".

Have a dinner with us. Thanks Mark, really appreciate it. — Hanna Olga Fibrillia (@HannaOlgaF) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

ودعاه آخرون حتى لتناول العشاء: "أنا مسلمة. أرجوك أن تأتي لتناول العشاء معنا في جنوب إفريقيا. لن يمانع زوجي رغم علمه أنِّي معجبةٌ بك بشدة".

Muslim here. Please come over for dinner if you're in South Africa. My husband won't mind even though he knows I totally crush on you 😂 — Faiza Mallick (@Faiza_Mallick) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وبطبيعة الحال، تلقَّى بعض الدعوات لتناول الشاورما، إذ غرَّدت مستخدمةٌ أخرى: "مارك، زُر أبوظبي، وسأصحبك لتناول أفضل شاورما ستتذوقها في حياتك. ستكون أفضل بالتأكيد من التي دعاكم ستارك (إشارة إلى توني ستارك في فيلم The Avengers) لتناولها!".

Mark, visit Abu Dhabi, and I’ll take you to the best shawarma you will ever have! Definitely better than the one Stark took you guys to! — ثابت القيسية (@Thabet_UAE) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وقالت مستخدمة تُدعى جينيفر: "نحتاج مزيداً من هذا كل يوم".

We need more of this every day. — Jenifer Walsh (@jm2walsh) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وأشاد الجميع برشيد ورافالو على رديهما فقالت إحدى المستخدمات: "بارك الله فيكما أنتما الاثنين".

Bless you both. ❤️ — Karma is coming (@shesosavagetho) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها الممثل عن دعمه للمسلمين في بلاده، فقد سبق وأن نشر تغريدة دعبّر فيها عن مساندته للناشطة الأميركية من أصول عربية ليندا صرصور، المعروفة بتصديها للعنصرية ضد الأميركيين من أصول عربية ومسلمة، مطالباً إياها بالاستمرار، مؤكداً أن أمثالها هم أفضل من ينجبه المجتمع الأميركي.