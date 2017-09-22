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ممثل هوليوودي شهير ينصح شاباً خائفاً من المسلمين بتناول الغداء معهم.. وعروض الشاورما تنهال عليه

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MARK RUFFALO
Jamie McCarthy via Getty Images

تصدى الممثل الأميركي المعروف مارك رافالو لشابٍ أميركي عبّر في تعليق عنصري على تويتر عن خوفه من المسلمين، إذا خاطب رافايلو الشاب بتعليق نصحه من خلاله أن يتناول وجبة طعامٍ مع مسلم.

وبدأت القصة بردٍ ساخر من الناشط السياسي والمحامي المسلم الأميركي الشهير قاسم رشيد، المعروف بردوده على مواقع التواصل الاجتماعي على أي شخص لديه أسئلة حول الإسلام، على شخصٍ كتب تغريدة أعرب فيها عن "خوفه من المسلمين".

"لا أدري إن كنتم تصفونني بأنَّني شخصٌ يعاني من الإسلاموفوبيا لأنَّ هذا حقيقي. أجل، أنا أخاف المسلمين. فلا أعلم إن كانوا يحملون قنبلة أم لا. لستُ أنا من يضع القواعد".



وتلقى عندها هذا الرد من المحامي والناشط المسلم قاسم رشيد: "أعرف ما تعنيه. إذ أشعر بعدم الارتياح عندما أرى شاباً أبيض البشرة مثلك وهو يمشي باتجاه مدرسةٍ ابتدائية أو دار سينما".

في إشارة من المحامي إلى أن معظم حالات القتل الجماعي، في المدارس والسينمات عادة ما تتم على يد شبان بيض مضطربين.



وهو الرد الذي تلته تلك النصيحة المثالية من الممثل االبالغ من العمر 49 عاماً.

فقد غرَّد رافالو قائلاً: "لعل الآن هو الوقت المناسب لكي تتناول غداءك برفقة مسلم. أعدك بأنَّ هناك عالماً جميلاً وغير مخيف بهذا الشكل ينتظرك".



وأُعجِب الناس برد رافالو إعجاباً شديداً فقالت إحدى مستخدمات تويتر: "أنا واقعة في حب هذا المنشور!".



ونشر أحدهم تغريدة أرفقها بمقطع قصير لطفل يرفع قبعته احتراماً:



وشكر الكثيرون رافايلو على رسالته، فقالت إحدى المستخدمات: "تناول العشاء معنا. شكراً يا مارك، إنَّني أقدِّر ما قلته بشدة".



ودعاه آخرون حتى لتناول العشاء: "أنا مسلمة. أرجوك أن تأتي لتناول العشاء معنا في جنوب إفريقيا. لن يمانع زوجي رغم علمه أنِّي معجبةٌ بك بشدة".



وبطبيعة الحال، تلقَّى بعض الدعوات لتناول الشاورما، إذ غرَّدت مستخدمةٌ أخرى: "مارك، زُر أبوظبي، وسأصحبك لتناول أفضل شاورما ستتذوقها في حياتك. ستكون أفضل بالتأكيد من التي دعاكم ستارك (إشارة إلى توني ستارك في فيلم The Avengers) لتناولها!".



وقالت مستخدمة تُدعى جينيفر: "نحتاج مزيداً من هذا كل يوم".



وأشاد الجميع برشيد ورافالو على رديهما فقالت إحدى المستخدمات: "بارك الله فيكما أنتما الاثنين".



الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها الممثل عن دعمه للمسلمين في بلاده، فقد سبق وأن نشر تغريدة دعبّر فيها عن مساندته للناشطة الأميركية من أصول عربية ليندا صرصور، المعروفة بتصديها للعنصرية ضد الأميركيين من أصول عربية ومسلمة، مطالباً إياها بالاستمرار، مؤكداً أن أمثالها هم أفضل من ينجبه المجتمع الأميركي.



 

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