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البارزاني أمام الآلاف من مواطنيه: لن نتراجع عن إجراء الاستفتاء ولستُ من يخذل شعبه

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BARZANI
Anadolu Agency via Getty Images

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارازاني أنه لن يتراجع عن إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم في الموعد المتفق عليه، مؤكداً أنه ليس الشخص الذي يخذل شعبه، وذلك في كلمة له أمام مهرجان جماهيري شارك فيه الآلاف من المواطنين.

ونُظم في ملعب فرنسو حريري الدولي بأربيل، الجمعة 22 أيلول، 2017، أكبر مهرجان في عاصمة كوردستان لدعم الاستفتاء، بحضور رئيس إقليم كوردستان، مسعود البارزاني، ومشاركة عشرات الآلاف من المواطنين.

وحتى قبل انطلاق المهرجان في موعده الرسمي، توافد عشرات الآلاف من المواطنين إلى موقع المهرجان وبدأوا بالاحتفالات تعبيراً عن دعمهم لاستقلال إقليم كوردستان، رافعين شعارات تؤكد رغبتهم في الانفصال عن العراق، كما سيشارك الفنان الكوردي المعروف، زكريا عبدالله في المهرجان إلى جانب فنانين آخرين.

 

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