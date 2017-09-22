البارزاني أمام الآلاف من مواطنيه: لن نتراجع عن إجراء الاستفتاء ولستُ من يخذل شعبه

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارازاني أنه لن يتراجع عن إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم في الموعد المتفق عليه، مؤكداً أنه ليس الشخص الذي يخذل شعبه، وذلك في كلمة له أمام مهرجان جماهيري شارك فيه الآلاف من المواطنين.

عاجل | البرزاني: الاستفتاء لا يهدف إلى فرض أمر واقع بل يهدف إلى احترام حقنا في الاستقلال — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

#بارزاني : ب رئييا من بتنئ وان دڤيت ئيراده و كه رامه تا مه بشكينن👏🏻👏🏻👏🏻

شكه ستن بو وانه قوربان سه ركه فتن و سه رفه رازى بارامه يه ان شاءالله pic.twitter.com/7SDjiku4Hv — 🕊 Suzan Duhok 🕊 (@SuzanDuhok) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

عاجل | البارزاني: بعد 25 سبتمبر سنتفاوض على الحدود والنفط والغاز وكل شيء — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

ونُظم في ملعب فرنسو حريري الدولي بأربيل، الجمعة 22 أيلول، 2017، أكبر مهرجان في عاصمة كوردستان لدعم الاستفتاء، بحضور رئيس إقليم كوردستان، مسعود البارزاني، ومشاركة عشرات الآلاف من المواطنين.

عاجل | البارزاني: الاستفتاء ليس فرضا لأمر واقع بل سيكون مقدمة لمفاوضات بشأن الحدود والنفط — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

وحتى قبل انطلاق المهرجان في موعده الرسمي، توافد عشرات الآلاف من المواطنين إلى موقع المهرجان وبدأوا بالاحتفالات تعبيراً عن دعمهم لاستقلال إقليم كوردستان، رافعين شعارات تؤكد رغبتهم في الانفصال عن العراق، كما سيشارك الفنان الكوردي المعروف، زكريا عبدالله في المهرجان إلى جانب فنانين آخرين.