من بينهن بيونسيه.. زوجات مشاهير اخترن البقاء مع أزواجهن رغم خيانتهم

أسوأ ما قد يتعرض له أي زوجين هو فضائح الخيانة الزوجية، خصوصاً إن كانوا من المشاهير؛ إذ تكون تفاصيل حادثة الخيانة الزوجية معروفة للجمهور عندئذٍ.

مع ذلك، هناك زوجات كثيرات بحسب صحيفة Hollywood Life اخترن عدم التخلي عن أزواجهن وقت الشدة، آخرهن عارضة الأزياء إنيكو باريش، (33 عاماً)، التي اختارت الاستمرار في زواجها بالممثل الكوميدي الشهير كيفن هارت، (38 عاماً)، بعد أن اعترف بأنَّه قد تعرض لمحاولة ابتزاز من شخصٍ يزعم أنَّ لديه شريط فيديو له في وضع مخلٍّ مع امرأة أخرى.

Sending so many apologies to my wife & kids. I gotta do better and I will. I'm not perfect and have never claimed to be ...I love you all. A post shared by Kevin Hart (@kevinhart4real) on Sep 16, 2017 at 4:07pm PDT

وتعليقاً على ذلك، قال كيفن هارت في مقطع فيديو، نشره على إنستغرام، اعترف فيه رسمياً بخطئه، قائلاً: "لقد أسأتُ الحكم، وعرّضت نفسي لبيئةٍ لا تحدث فيها سوى المصائب، وهو بالضبط ما حدث. أعلم أنَّه بفعلي هذا، سوف ألحق الأذى بأقرب الناس إليّ، زوجتي وأولادي، الذين سبق أن فاتحتهم في الموضوع واعتذرتُ لهم عما بدر مني".

نجحت مبادرته هذه؛ إذ شوهدت عارضة الأزياء الجميلة تتناول وجبة الغداء برفقة زوجها يوم الـ19 من سبتمبر/أيلول الجاري، وكانت حاملاً في الشهر السابع، ولا يزال خاتم زواجهما يزين يدها، وفقاً لما جاء بموقع Hollywood Life الأميركي.

بيونسيه وجاي زي

المغنية بيونسيه، (36 عاماً)، أشارت في مواضع كثيرة من ألبومها Lemonade، الصادر عام 2016، إلى أنَّ زوجها جاي زي، (47 عاماً)، لم يكن مخلصاً تماماً لها مؤخراً.

لكنَّ الزوجين القويَّين صمدا أمام كل شيء مهما كان ما آذاها به. وفي أسطوانة أغانيه التي طُرِحَت بالأسواق في يونيو/حزيران عام 2017، بعنوان "4:44"، اعترف جاي زي بجرح مشاعر زوجته بكلماتٍ يعتذر فيها عن تسببه في الأذى لزوجته الحبيبة. منذ ذلك الحين، أصبحت علاقة الزوجين أحدهما بالآخر أوثق من ذي قبل، ورُزِقَا بتوأم في يونيو/حزيران 2017.









توري سبيلينغ وزوجها دين









واختارت الممثلة الشهيرة توري سبيلينغ، (44 عاماً)، بدورها، الاستمرار في زواجها بنجم تلفزيون الواقع دين ماكديرموت، (50 عاماً)، حتى بعد اعترافه بخيانته، قائلاً إنه كان خارج السيطرة.

كانت نجمة مسلسل "90210" السابقة قد أدلت بتصريحٍ لبرنامج E! News بعد أن ضلّ زوجها السبيل، قالت فيه: "كلّي ثقة بأن بإمكاني تجاوز الخيانة والمضي قدماً بحياتي.

ديفيد بوريناز وعارضة الأزياء جايمي برغمان









أما نجم مسلسل Bones، ديفيد بوريناز، (48 عاماً)، فقد تعرض لمحاولة ابتزاز من إحدى عشيقاته تسببت في اعترافه علناً بخيانة زوجته جايمي برغمان، (41 عاماً)؛ إذ صرّح في مقابلةٍ له عام 2010، نُشِرَت على الموقع الإلكتروني لمجلة People الأميركية، قائلاً إنَّه قد ضلَّ السبيل بسبب "نرجسيتي وغروري وأنانيتي المفرطة".

وكانت زوجة بوريناز، العارضة السابقة بمجلة بلاي بوي التي تحمل لقب "بلاي ميت"، قد سامحته وعملا معاً على إصلاح زواجهما.