إليشن سانغو مع صديقها الحقيقي في مكانٍ عام بعد 5 سنوات من "الاختفاء".. ماذا قالت عن حبيبها في "حب للإيجار"؟

نشرت الصحف التركية صوراً للممثلة إلشين سانغو مع حبيبها رجل الأعمال التركي يونس أوزديكان، الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2017، حيث كانا في أحد مراكز التسوق بمدينة إسطنبول التركية.

ورغم أن يونس وسانغو أصدقاء منذ 5 سنوات، فإنهما نادراً ما يظهران معاً في المناسبات العامة.









حتى إن سانغو، النشطة في استخدام الشبكات الاجتماعية، والتي دائماً ما تنشر صورها وتشاركها معجبيها، لا تنشر صورها مع حبيبها.









وقد أعلن أوزديكان في وقتٍ سابق، أنهما غير مستعجلين على الزواج.

وفي أثناء الاحتفال، سئلت سانغو عن شريكها في مسلسل "حب للإيجار-Kiralık Aşk" وفيلم "ابقَ معي-Yanımda Kal"، باريش أردوش، فأكدت أنهما متفاهمان جداً.

إذ قالت: "يفهم أحدنا الآخر جيداً، لسنا مجرد زملاء في الأعمال الفنية؛ بل نحن أصدقاء مقربون، ولدينا انسجام عظيم بعضنا مع بعض".

وتابعت: "يريد أن يرانا الناس نتشارك في كل الأدوار بالأفلام والمسلسلات، لكن هذا الأمر غير ممكن بالتأكيد".

وكان الاختيار قد وقع على ممثل تركي مغمور، لمشاركة بطولة مسلسل جديد مع سانغو.









بيرك إرِشر

وسيشارك الوجه التركي الصاعد، بيرك إرشر، في بطولة مسلسل Gülizar، بحسب صحيفة Aksam التركية.



وقد مثل بيرك إرِشر سابقاً، في مسلسل Medcezir، المعروف عربياً باسم "المد والجزر"، والذي لم يلعب فيه دوراً مهماً.

ويحكى المسلسل الجديد قصة حب تدور أحداثها في مزرعة، فيما ستمثل سانغو دور مغنية ضمن أحداث المسلسل.

وتعتبر سانغو، المولودة في عام 1985 والتي درست فن الأوبرا، هي الأكثر أجراً من بين المشاهير الأتراك، نظير ظهورها في المسلسلات والإعلانات.