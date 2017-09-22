"الباسوورد" مقابل الثقة.. هذا طلب زوجة الممثل الأميركي صاحب "فيديو الخيانة المشين"

يبدو أن زوجة الممثل الأميركي الكوميدي الشهير كيفن هارت، تعتقد في أعماقها أن زوجها يحبها، وأنه نادم بالفعل على الخيانة التي اقترفها، وأن اعتذاره العلني الذي سجله بالصوت والصورة قد آتى أكله رغم وجع الخيانة، إلا أن لكل شيء ثمناً.

فبحسب تقرير عن معلومات حصرية حصل عليها موقع Hollywood Life، فإن الزوجة أنيكو باريش ذات الـ36 عامًا، طالبت من هارت البالغ من العمر 38 عامًا، الحصول على جميع "أرقام وكلمات الدخول السرية لوسائل الاتصال كافة التي يحملها".

فالطريق لإعادة بناء الثقة بينهما طويل حسب التقرير المذكور، والزوجة تطالب بأن تكون قادرة على معرفة تفاصيل حياة الزوج كافة، ومراقبة هاتفه في أي وقت تريد، بناءً على معلومات أكيدة ذكرها مصدر مقرب من باريش، وعلى هارت أن يستجيب.



Crisis Averted? Eniko Hart Is Allegedly In Full Support Of Her Mini Man-Slore Kevin Hart "No Divorce Talk" https://t.co/vSQOmwKTyi pic.twitter.com/xyXwQ4CJZa — Bossip (@Bossip) September 20, 2017

لكن التقرير لم يخلُ من السخرية من طلب الزوجة الحامل في شهرها السابع، والتي شوهدت برفقة هارت بعد أيام على خيانتهما ونشرت صحيفة The Sun البريطانية صورهما معًا، حتى وإن كان هدفها حماية زواجها الذي مر عليه عام واحد فقط، وطفلها الذي لم ير النور بعدُ وهما أمران مفهومان ومقبولان بحسب الموقع، فقد طرح Hollywood Life على قرائه عدة أسئلة مباشرة مثل: "هل يمكن أن تغفر لشريك حياتك خيانته الموثقة والتي ظهرت للعلن؟".

بالطبع لا، سيكون من الصعب منح الثقة لذلك الشخص مرة أخرى، مع أننا نتفهم طلب الزوجة الحصول على هذه الأرقام.

فيديو مسرب

وكان هارت قد ظهر في فيديو مصور يعترف من خلاله بأنه خان زوجته الحامل، بعد تسريب فيديو يجمعه بسيدة في وضعية "مخلّة".

وعلى الرغم من اعتذار الممثل، البالغ من العمر 38 عاماً، لزوجته وأبنائه، طالباً السماح، بقوله إنه، "أساء التقدير ووضع نفسه في مكان لا ينبغي أن يكون فيه"- فإن الجمهور لم يرحمه، وعبَّر عن هذا الغضب بعدد هائل من الـ"ميمز".

Sending so many apologies to my wife & kids. I gotta do better and I will. I'm not perfect and have never claimed to be ...I love you all. A post shared by Kevin Hart (@kevinhart4real) on Sep 16, 2017 at 4:07pm PDT

إذ انهالت التعليقات الغاضبة التي تجاوزت ربع المليون تعليق، محولة قضية خيانة هارت إلى تريند لأكثر من 24 ساعة، يوم 18 سبتمبر/أيلول 2017.

الجدير بالذكر أن موقع TMZ ذكر أن هارت تعرَّض للابتزاز المالي من قِبل ناشر الفيديو المجهول والذي وصل إلى المطالبة بملايين الدولارات، وأن التحقيق في القضية بيد المباحث الأميركية الفيدرالية (FBI).

وذكر الموقع كذلك، أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو "المشين"، ما هي إلا "موديل عارية" تتنقل بين الحانات، وقابلها كيفن قبل شهر في أحد ملاهي مدينة لاس فيغاس.

وأوضح تقرير الموقع أن الفتاة تواصلت مع هارت وأخبرته بأنها ليست وراء تسريب الفيديو، وأنها على استعداد للخضوع لجهاز كشف الكذب، مقابل مبلغ 420 ألف دولار، وأنها أوكلت محامياً في حال تعرَّضت لأي موقف قانوني.

ويحتوي الفيديو، المنتج بجودة عالية، حسب TMZ، والذي مدته 4 دقائق و47 ثانية، على مقاطع صوتية لكيفين، ثم يقطع الفيديو إلى مشهد في غرفة النوم، حيث يظهر شخصان يمارسان الجنس على السرير، دون إمكانية تمييز هويتهما، ولكن بعد ذلك ترى رجلاً عارياً يمشي في الغرفة، ويبدو مثل كيفن.

تقرير TMZ ذكر كذلك أنه ليس من الواضح إن كان FBI يتحرى بشأن المرأة التي ظهرت في الفيديو مع كيفن، أو مَن الذي سجل اللقاء بسرية، أو أن جهاز آيفون الذي يملكه الممثل سُرق وأخذ منه التسجيل.









جدير بالذكر أن هارت يعتبر أشهر مقدمي فن -ستاند آب- كوميدي، وله جولات استعراضية ناجحة جداً في العواصم العالمية، وسبق أن قدّم عرضاً حضره الآلاف من جمهوره من العرب في أبوظبي عام 2016، بعضهم سافر خصيصاً ليراه من دول مجاورة.