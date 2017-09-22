إيران تتحدى ترامب وتعزز قدراتها الصاروخية بكشف جديد

في تحدٍّ واضح للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017، إن بلاده ستعزز قدراتها الصاروخية ولن تسعى للحصول على إذن من أحد للقيام بذلك.

وقال روحاني في خطاب بثَّه التلفزيون الرسمي: "سنعزز قوتنا العسكرية كقوة ردع، وسنعزز قدراتنا الصاروخية... ولن نطلب الإذن من أحد للدفاع عن بلادنا".

وتزامنت تصريحات روحاني مع ما نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، الجمعة، بأن طهران قد أزاحت الستار عن صاروخ باليستي جديد، مداه 2000 كيلومتر، قادر على حمل عدة رؤوس حربية.

ونسب التقرير الإعلان إلى أمير علي حاجي زادة، قائد القوات الجو-فضائية في الحرس الثوري الإيراني، والذي كان يتحدث على هامش استعراض عسكري في العاصمة طهران.



واتهم ترامب، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر/ أيلول 2017، إيران بتطوير صواريخ "خطيرة" وتصدير العنف لليمن وسوريا وأجزاء أخرى من المنطقة.