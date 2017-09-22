السعودية تحتفل بعيدها الوطني.. والإمارات تحتفل بالزواج منها

تنظم المملكة العربية السعودية احتفالاً خاصاً هذا العام بعيدها الوطني الـ 87 تقدم فيه فعاليات ترفيهية مجانية في عدد كبير من محافظاتها، وذلك فيما تشهد دولة الإمارات احتفالاً فريداً من نوعه بالمناسبة ذاتها، إذ قامت خلاله بتغيير حتى أختام الدخول في المطارات لتعكس التقارب الخاص بين البلدين في وقت يعتبر فيه كثيرون أن الملك القادم للرياض هو "صناعة إماراتية" ويسير وفق توجيهاتها.
ويحل العيد الوطني السعودي يوم السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، ويتولى تنظيمه بصورة خاصة هيئة الترفيه التي كان استحدثها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مايو/أيار 2016، وأعلنت تلك الهيئة ما أسمته "روزنامة الترفيه" وتشمل إحياء 26 فعالية ترفيهية في 13 محافظة ومدينة.
احتفالات الإمارات باليوم السعودي
ولكن بعيداً عن احتفالات هيئة الترفيه في السعودية، فقد بدا أن دولة الإمارات العربية كانت أكثر استعداداً للاحتفال بذات المناسبة، وبإشارات تدل على احتفاء خاص بما وصلت إليه العلاقة بين البلدين ولا سيما التقارب بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد السعودية محمد بن سلمان.
إذ أشارت تقارير عديدة إلى الدور الذي لعبته الإمارات في إيصال بن سلمان للمنصب على حساب ابن عمه محمد بن نايف، وفي تسويقه لدى المسؤولين الأميركيين، كما تشير إلى أن بن سلمان يستجيب بصورة خاصة لتوجيهات محمد بن زايد.
وكان أبرز ما قامت به دولة الإمارات هو ما فعلته إمارة دبي، التي غيرت خاتم الدخول الخاص بمطارها ليحمل هاشتاغ #معا_أبدا، والسعودية الإمارات.
ختم خاص للسعوديين و مسمى جديد للإتصالات
#اليوم_الوطني
#معا_ابدا
#السعوديه#UAEKSATOGETHER pic.twitter.com/V6H4ejAgiU
— علي الغفيلي (@alialgofaily) September 20, 2017
شكراً من القلب على هذا الاحتفاء ب #اليوم_الوطني_السعودي
ختم سفر خاص للسعوديين ،وشبكة جوال تغير اسمها ليكون #السعودية #الإمارات #معاً_أبداً pic.twitter.com/diwNs4bvbh
— محمد الطميحي (@MohammedTomaihi) September 20, 2017
كما طبعت بطاقات ترحيب للمسافرين من السعودية إلى الإمارات، تحمل رسالة تهنئة من دولة الإمارات إلى الشعب السعودي.
عدت إلى #دبي من رحلة قصيرة فجر اليوم، وكانت في استقبالي هذه البطاقة، والمحبة من إماراتنا الحبيبة ❤️🇸🇦💚🇦🇪#معا_أبدا#السعودية#الإمارات pic.twitter.com/txmOnYYbFi
— Majed Ibrahim (@Majediano) September 20, 2017
مطار #دبي يصدر ختمًا خاصًا احتفالا بالسعوديين #سارعي_87 pic.twitter.com/oIpLZsm2iH
— علي الغفيلي (@alialgofaily) September 20, 2017
أيضاً، غيرت شركة اتصالات الإمارات اسمها ليصبح الإمارات والسعودية UAE and KSA.
تصحى من النوم وتجد اتصالات الإمارات تغير إسم الشبكة ليكون السعودية والإمارات #معا_ابدا تزامناً مع #اليوم_الوطني_السعودي 🇸🇦❤️🇦🇪
فيه أجمل؟ pic.twitter.com/ZaWH5Ev4HF
— عبدالله البندر (@a_albander) September 20, 2017
كما أعلنت الفنادق والمجمعات التجارية الكبرى خصومات خاصة للسعوديين.
فنادق أبوظبي تعلن عن اسعار خاصة للسعوديين
و أحد الفنادق 5 نجوم يعلن عن سعر 87 درهم سعر الغرفة للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني 87 pic.twitter.com/kW2Tnt2i5O
— 🇦🇪 حمد الحوسني (@Hahosani) September 20, 2017
الاحتفالات الاماراتية باليوم الوطني السعودي في ياس مول و غاليريا مول وتقدم فنادق أبوظبي عروضا خاصة للسعوديين .#أبوظبي_داركم
#معا_ابدا
— 🇦🇪 حمد الحوسني (@Hahosani) September 19, 2017
وضمن مظاهر الاحتفال، اتشح برج المراقبة بمطار أبوظبي بلون العَلم السعودي.
برج المراقبة في #مطار_أبوظبي يتوشح بالعلم السعودي احتفالا بـ #اليوم_الوطني_السعودي#معا_ابدا #أبوظبي_داركم pic.twitter.com/jj6afb6rnF
— 🇦🇪 حمد الحوسني (@Hahosani) September 19, 2017
تزينت معالم العاصمة الإماراتية #أبوظبي واستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية باللون الأخضر السعودي احتفاء بـ #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/ayQsFTp3Gw
— سلطان المطوع الظاهري (@SultanMutawa1) September 20, 2017
٢٦ فعالية ترفيهية من #هيئة_الترفيه في ١٣ مدينة، للتفاصيل:https://t.co/HVZQrw2c44
أو على حساب روزنامة الترفيه @roznamah_sa#روزنامة_العيد
— هيئة الترفيه (@GEA_SA) September 2, 2017
احتفالات السعودية
أما في السعودية وبحسب هيئة الترفيه، فإن أبرز المحافظات والمدن التي ستشهد احتفالات هذا العام، هي: الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والجبيل، والمدينة المنورة، وأبها، ونجران، وجازان، وحفر الباطن، وعنيزة، وسكاكا، والهفوف، والدرعية، وحائل، وتبوك، وينبع.
وستكون الفعاليات مستمرة على مدار 3 أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع من الـ21 وحتى الـ24 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وتعتزم الهيئة "تغيير ملامح" 3 مدن سعودية وفقاً لها، وهي: برج المملكة بالرياض، وقصر القشلة في حائل، وقصر الإمارة بنجران.
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فيما ستنظم هيئة الترفيه عدة احتفالات وعروض جوية، إضافة إلى الألعاب النارية والأجزاء الكرنفالية، كما سيتم استخدام أحدث تقنيات الألعاب النارية، والعروض ثلاثية الأبعاد Aurora 3D Presentation، وعروض الليزر؛ لجعل احتفالات هذا العام استثنائية.
وقد أطلق على الفعاليات اسم "ارفع الخفاق الأخضر"، كما أطلقت هيئة الترفيه هاشتاغ "خلها بالأخضر" على الشبكات الاجتماعية استعداداً للاحتفال.
⚡️ #خلها_بالأخضر لأجل حبّك يا وطن 🇸🇦💚
27 فعالية متنوعة ومجانية حول المملكة في #روزنامة_اليوم_الوطني https://t.co/lJwFYeKcMC
— هيئة الترفيه (@GEA_SA) September 21, 2017
كما ستقام احتفالات فنية في هذا اليوم؛ إذ سيقام حفل غنائي مساء الـ23 من سبتمبر/أيلول الجاري، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ومن المنتظر أن يضم الحفل 11 نغماً غنائياً خليجياً، منهم السعوديون: عبادي الجوهر، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبد المجيد عبد الله، وأصيل أبو بكر، وطلال سلامة، بالإضافة إلى المغني الإماراتي حسين الجسمي، والعراقي ماجد المهندس، والكويتي عبد الله الرويشد.
نقف بشموخ واعتزاز أنا واخواني الفنانين في #جدة
لنعبّر بصوت واحد وبمنتهى الحب والفخر باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ٨٧ #خلها_بالأخضر pic.twitter.com/tJO2gTHAub
— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) September 15, 2017
￼￼فيما ستشهد مدينة جدة، الخميس 21 سبتمبر/أيلول، فعالية تحت عنوان "شوط وطني" بملعب الجوهرة المضيئة والتي ستقام بين شوطي مباراة الاتحاد والهلال، بحسب صحيفة "عكاظ".
كما تم تخصيص فعالية خاصة في شارع التحلية بالرياض، حيث بدأ تجهيز الشارع منذ يوم الإثنين 18 سبتمبر/￼أيلول 2017؛ لإقامة مهرجان "جادة الترفيه" في يومي الـ23 والـ24 من سبتمبر/أيلول الجاري.
وستجول مسيرات استعراضية كبرى في شارع التحلية كـ"مسيرة الطبول، والمجسمات الهوائية، والفلكلور الصيني، ومسيرة الإبل والخيل، والدراجات النارية من نوع هارلي"، بالإضافة إلى العروض المسرحية، وعروض السيرك، وإضاءات ثلاثية الأبعاد (3D)، والبازار الشعبي، وعروض موسيقية أخرى.
يا أهل #الرياض 💚
قفلنا شارع التحلية عشان نحتفل بالوطن في #جادة_الترفيه 😍
#روزنامة_اليوم_الوطني
#خلها_بالأخضر pic.twitter.com/poSrlcYeQL
— روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) September 17, 2017
يذكر أن استاد الملك فهد الدولي سيستضيف فعالية بحضور عائلي للمرة الأولى باسم "ملحمة وطن"، وتتضمن 3 فصول￼ تستعرض التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل، حسب هيئة الترفيه.
حبايبنا @gsaksa بنحتفل بيوم الوطن في فعالية #ملحمة_وطن يوم السبت والأحد٢٣ و ٢٤ سبتمبر في استاد الملك فهد ..
ممكن العوائل تحضر الفعالية؟
— هيئة الترفيه (@GEA_SA) September 16, 2017