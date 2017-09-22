السعودية تحتفل بعيدها الوطني.. والإمارات تحتفل بالزواج منها

تنظم المملكة العربية السعودية احتفالاً خاصاً هذا العام بعيدها الوطني الـ 87 تقدم فيه فعاليات ترفيهية مجانية في عدد كبير من محافظاتها، وذلك فيما تشهد دولة الإمارات احتفالاً فريداً من نوعه بالمناسبة ذاتها، إذ قامت خلاله بتغيير حتى أختام الدخول في المطارات لتعكس التقارب الخاص بين البلدين في وقت يعتبر فيه كثيرون أن الملك القادم للرياض هو "صناعة إماراتية" ويسير وفق توجيهاتها.

ويحل العيد الوطني السعودي يوم السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، ويتولى تنظيمه بصورة خاصة هيئة الترفيه التي كان استحدثها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مايو/أيار 2016، وأعلنت تلك الهيئة ما أسمته "روزنامة الترفيه" وتشمل إحياء 26 فعالية ترفيهية في 13 محافظة ومدينة.

احتفالات الإمارات باليوم السعودي

ولكن بعيداً عن احتفالات هيئة الترفيه في السعودية، فقد بدا أن دولة الإمارات العربية كانت أكثر استعداداً للاحتفال بذات المناسبة، وبإشارات تدل على احتفاء خاص بما وصلت إليه العلاقة بين البلدين ولا سيما التقارب بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

إذ أشارت تقارير عديدة إلى الدور الذي لعبته الإمارات في إيصال بن سلمان للمنصب على حساب ابن عمه محمد بن نايف، وفي تسويقه لدى المسؤولين الأميركيين، كما تشير إلى أن بن سلمان يستجيب بصورة خاصة لتوجيهات محمد بن زايد.

وكان أبرز ما قامت به دولة الإمارات هو ما فعلته إمارة دبي، التي غيرت خاتم الدخول الخاص بمطارها ليحمل هاشتاغ #معا_أبدا، والسعودية الإمارات.

كما طبعت بطاقات ترحيب للمسافرين من السعودية إلى الإمارات، تحمل رسالة تهنئة من دولة الإمارات إلى الشعب السعودي.













أيضاً، غيرت شركة اتصالات الإمارات اسمها ليصبح الإمارات والسعودية UAE and KSA.



تصحى من النوم وتجد اتصالات الإمارات تغير إسم الشبكة ليكون السعودية والإمارات #معا_ابدا تزامناً مع #اليوم_الوطني_السعودي 🇸🇦❤️🇦🇪

فيه أجمل؟ pic.twitter.com/ZaWH5Ev4HF — عبدالله البندر (@a_albander) September 20, 2017

كما أعلنت الفنادق والمجمعات التجارية الكبرى خصومات خاصة للسعوديين.



فنادق أبوظبي تعلن عن اسعار خاصة للسعوديين

و أحد الفنادق 5 نجوم يعلن عن سعر 87 درهم سعر الغرفة للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني 87 pic.twitter.com/kW2Tnt2i5O — 🇦🇪 حمد الحوسني (@Hahosani) September 20, 2017



الاحتفالات الاماراتية باليوم الوطني السعودي في ياس مول و غاليريا مول وتقدم فنادق أبوظبي عروضا خاصة للسعوديين .#أبوظبي_داركم

#معا_ابدا — 🇦🇪 حمد الحوسني (@Hahosani) September 19, 2017

وضمن مظاهر الاحتفال، اتشح برج المراقبة بمطار أبوظبي بلون العَلم السعودي.



تزينت معالم العاصمة الإماراتية #أبوظبي واستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية باللون الأخضر السعودي احتفاء بـ #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/ayQsFTp3Gw — سلطان المطوع الظاهري (@SultanMutawa1) September 20, 2017

احتفالات السعودية

أما في السعودية وبحسب هيئة الترفيه، فإن أبرز المحافظات والمدن التي ستشهد احتفالات هذا العام، هي: الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والجبيل، والمدينة المنورة، وأبها، ونجران، وجازان، وحفر الباطن، وعنيزة، وسكاكا، والهفوف، والدرعية، وحائل، وتبوك، وينبع.

وستكون الفعاليات مستمرة على مدار 3 أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع من الـ21 وحتى الـ24 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وتعتزم الهيئة "تغيير ملامح" 3 مدن سعودية وفقاً لها، وهي: برج المملكة بالرياض، وقصر القشلة في حائل، وقصر الإمارة بنجران.

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فيما ستنظم هيئة الترفيه عدة احتفالات وعروض جوية، إضافة إلى الألعاب النارية والأجزاء الكرنفالية، كما سيتم استخدام أحدث تقنيات الألعاب النارية، والعروض ثلاثية الأبعاد Aurora 3D Presentation، وعروض الليزر؛ لجعل احتفالات هذا العام استثنائية.

وقد أطلق على الفعاليات اسم "ارفع الخفاق الأخضر"، كما أطلقت هيئة الترفيه هاشتاغ "خلها بالأخضر" على الشبكات الاجتماعية استعداداً للاحتفال.



⚡️ #خلها_بالأخضر لأجل حبّك يا وطن 🇸🇦💚

27 فعالية متنوعة ومجانية حول المملكة في #روزنامة_اليوم_الوطني https://t.co/lJwFYeKcMC — هيئة الترفيه (@GEA_SA) September 21, 2017

كما ستقام احتفالات فنية في هذا اليوم؛ إذ سيقام حفل غنائي مساء الـ23 من سبتمبر/أيلول الجاري، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ومن المنتظر أن يضم الحفل 11 نغماً غنائياً خليجياً، منهم السعوديون: عبادي الجوهر، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبد المجيد عبد الله، وأصيل أبو بكر، وطلال سلامة، بالإضافة إلى المغني الإماراتي حسين الجسمي، والعراقي ماجد المهندس، والكويتي عبد الله الرويشد.



نقف بشموخ واعتزاز أنا واخواني الفنانين في #جدة

لنعبّر بصوت واحد وبمنتهى الحب والفخر باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ٨٧ #خلها_بالأخضر pic.twitter.com/tJO2gTHAub — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) September 15, 2017

￼￼فيما ستشهد مدينة جدة، الخميس 21 سبتمبر/أيلول، فعالية تحت عنوان "شوط وطني" بملعب الجوهرة المضيئة والتي ستقام بين شوطي مباراة الاتحاد والهلال، بحسب صحيفة "عكاظ".

كما تم تخصيص فعالية خاصة في شارع التحلية بالرياض، حيث بدأ تجهيز الشارع منذ يوم الإثنين 18 سبتمبر/￼أيلول 2017؛ لإقامة مهرجان "جادة الترفيه" في يومي الـ23 والـ24 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وستجول مسيرات استعراضية كبرى في شارع التحلية كـ"مسيرة الطبول، والمجسمات الهوائية، والفلكلور الصيني، ومسيرة الإبل والخيل، والدراجات النارية من نوع هارلي"، بالإضافة إلى العروض المسرحية، وعروض السيرك، وإضاءات ثلاثية الأبعاد (3D)، والبازار الشعبي، وعروض موسيقية أخرى.

يذكر أن استاد الملك فهد الدولي سيستضيف فعالية بحضور عائلي للمرة الأولى باسم "ملحمة وطن"، وتتضمن 3 فصول￼ تستعرض التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل، حسب هيئة الترفيه.