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السعودية تحتفل بعيدها الوطني.. والإمارات تحتفل بالزواج منها

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تنظم المملكة العربية السعودية احتفالاً خاصاً هذا العام بعيدها الوطني الـ 87 تقدم فيه فعاليات ترفيهية مجانية في عدد كبير من محافظاتها، وذلك فيما تشهد دولة الإمارات احتفالاً فريداً من نوعه بالمناسبة ذاتها، إذ قامت خلاله بتغيير حتى أختام الدخول في المطارات لتعكس التقارب الخاص بين البلدين في وقت يعتبر فيه كثيرون أن الملك القادم للرياض هو "صناعة إماراتية" ويسير وفق توجيهاتها.

ويحل العيد الوطني السعودي يوم السبت 23 سبتمبر/أيلول 2017، ويتولى تنظيمه بصورة خاصة هيئة الترفيه التي كان استحدثها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مايو/أيار 2016، وأعلنت تلك الهيئة ما أسمته "روزنامة الترفيه" وتشمل إحياء 26 فعالية ترفيهية في 13 محافظة ومدينة.


احتفالات الإمارات باليوم السعودي


ولكن بعيداً عن احتفالات هيئة الترفيه في السعودية، فقد بدا أن دولة الإمارات العربية كانت أكثر استعداداً للاحتفال بذات المناسبة، وبإشارات تدل على احتفاء خاص بما وصلت إليه العلاقة بين البلدين ولا سيما التقارب بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

إذ أشارت تقارير عديدة إلى الدور الذي لعبته الإمارات في إيصال بن سلمان للمنصب على حساب ابن عمه محمد بن نايف، وفي تسويقه لدى المسؤولين الأميركيين، كما تشير إلى أن بن سلمان يستجيب بصورة خاصة لتوجيهات محمد بن زايد.

وكان أبرز ما قامت به دولة الإمارات هو ما فعلته إمارة دبي، التي غيرت خاتم الدخول الخاص بمطارها ليحمل هاشتاغ #معا_أبدا، والسعودية الإمارات.





كما طبعت بطاقات ترحيب للمسافرين من السعودية إلى الإمارات، تحمل رسالة تهنئة من دولة الإمارات إلى الشعب السعودي.








مطار #دبي يصدر ختمًا خاصًا احتفالا بالسعوديين #سارعي_87 pic.twitter.com/oIpLZsm2iH

— علي الغفيلي (@alialgofaily) September 20, 2017


أيضاً، غيرت شركة اتصالات الإمارات اسمها ليصبح الإمارات والسعودية UAE and KSA.



كما أعلنت الفنادق والمجمعات التجارية الكبرى خصومات خاصة للسعوديين.





وضمن مظاهر الاحتفال، اتشح برج المراقبة بمطار أبوظبي بلون العَلم السعودي.








احتفالات السعودية


أما في السعودية وبحسب هيئة الترفيه، فإن أبرز المحافظات والمدن التي ستشهد احتفالات هذا العام، هي: الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والجبيل، والمدينة المنورة، وأبها، ونجران، وجازان، وحفر الباطن، وعنيزة، وسكاكا، والهفوف، والدرعية، وحائل، وتبوك، وينبع.

وستكون الفعاليات مستمرة على مدار 3 أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع من الـ21 وحتى الـ24 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وتعتزم الهيئة "تغيير ملامح" 3 مدن سعودية وفقاً لها، وهي: برج المملكة بالرياض، وقصر القشلة في حائل، وقصر الإمارة بنجران.
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فيما ستنظم هيئة الترفيه عدة احتفالات وعروض جوية، إضافة إلى الألعاب النارية والأجزاء الكرنفالية، كما سيتم استخدام أحدث تقنيات الألعاب النارية، والعروض ثلاثية الأبعاد Aurora 3D Presentation، وعروض الليزر؛ لجعل احتفالات هذا العام استثنائية.

وقد أطلق على الفعاليات اسم "ارفع الخفاق الأخضر"، كما أطلقت هيئة الترفيه هاشتاغ "خلها بالأخضر" على الشبكات الاجتماعية استعداداً للاحتفال.



كما ستقام احتفالات فنية في هذا اليوم؛ إذ سيقام حفل غنائي مساء الـ23 من سبتمبر/أيلول الجاري، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ومن المنتظر أن يضم الحفل 11 نغماً غنائياً خليجياً، منهم السعوديون: عبادي الجوهر، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبد المجيد عبد الله، وأصيل أبو بكر، وطلال سلامة، بالإضافة إلى المغني الإماراتي حسين الجسمي، والعراقي ماجد المهندس، والكويتي عبد الله الرويشد.



￼￼فيما ستشهد مدينة جدة، الخميس 21 سبتمبر/أيلول، فعالية تحت عنوان "شوط وطني" بملعب الجوهرة المضيئة والتي ستقام بين شوطي مباراة الاتحاد والهلال، بحسب صحيفة "عكاظ".

كما تم تخصيص فعالية خاصة في شارع التحلية بالرياض، حيث بدأ تجهيز الشارع منذ يوم الإثنين 18 سبتمبر/￼أيلول 2017؛ لإقامة مهرجان "جادة الترفيه" في يومي الـ23 والـ24 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وستجول مسيرات استعراضية كبرى في شارع التحلية كـ"مسيرة الطبول، والمجسمات الهوائية، والفلكلور الصيني، ومسيرة الإبل والخيل، والدراجات النارية من نوع هارلي"، بالإضافة إلى العروض المسرحية، وعروض السيرك، وإضاءات ثلاثية الأبعاد (3D)، والبازار الشعبي، وعروض موسيقية أخرى.



يذكر أن استاد الملك فهد الدولي سيستضيف فعالية بحضور عائلي للمرة الأولى باسم "ملحمة وطن"، وتتضمن 3 فصول￼ تستعرض التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل، حسب هيئة الترفيه.



 

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