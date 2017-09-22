بعد فضيحة المحلل صانع السندويتشات.. التلفزيون المصري يقع في نفس الفخ.. فما حقيقة الخبير في حروب الجيل الرابع الذي يستضيفه؟

لم تكد قصة حاتم الجمسي، صاحب أحد المطاعم في مدينة نيويورك والذي استضافته قنوات مصرية عديدة كمحلل وخبير في الشأن الأميركي، تخبو حتى ظهرت فضيحة جديدة بطلها التلفزيون الرسمي المصري.

ذكرت مواقع مصرية أن التلفزيون المصري استضاف، الشهر الماضي، شخصاً يسمى محمد سالم بصفته خبيراً في التنمية البشرية ونظم المعلومات وحروب الجيل الرابع.

المفاجأة، كانت أن سالم ليس خبيراً في أي من هذه التخصصات، فهو حاصل فقط على دبلوم فني صناعي ويقيم في محافظة الشرقية.

واعترف سالم لموقع مصراوي، بأنه عقب حصوله على الدبلوم، قام بشراء كتب مختلفة تمكّنه من الحديث في وسائل الإعلام، خصوصاً أنه على معرفة ببعض مقدمي البرامج.

ليس هذا فحسب؛ بل وصل الأمر إلى أن سالم كان يستعد لتقديم برنامج عن التنمية البشرية وحروب الجيل الرابع على قناة LTC الفضائية الخاصة، وقال إن ظهوره على الفضائيات جعله مشهوراً في بلدته منيا القمح، وهو الأمر الذي كان يحلم بتحقيقه.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نشرت فضيحة لوسائل الإعلام المصرية بعدما نشرت تقريراً عن حاتم الجمسي، وهو مصري يملك أحد المطاعم الصغيرة في مدينة نيويورك، والذي استضافته العديد من القنوات المصرية الحكومية والخاصة على أنه خبير في الشأن الأميركي.

الجمسي كان يستخدم غرفة خلفية صغيرة في مطعمه والتي وضع بها خريطة للعالم خلفيةً كموقع التصوير والظهور في الفضائيات.



