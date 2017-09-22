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أمسكه من جلبابه ثم انهال عليه ضرباً بأداة حفر! قصة الشاب الذي اعتدى عليه والده فأشعل غضباً في السعودية (فيديو)

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هزَّ مقطع فيديو مغردين سعوديين بعدما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أب يضرب ابنه بعنف في مدينة مكة؛ ما دفع السلطات إلى محاسبته.

وتداول سعوديون، على نطاق واسع، مقطع فيديو للأب الذي كان يعمل مع ابنه، ثم ظهر وهو ينهال عليه بالضرب بواسطة "الكُرِيك" (أداة حفر)، في حين أن الابن اكتفى فقط بمحاولة تجنُّب ضربات والده.

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية، الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2017، صوراً للشاب الذي تلطخت ثيابه بالدماء، فيما أظهر الفيديو أيضاً الأب وهو يقوم بحبس ابنه داخل إحدى الغرف الحديدية والمحاطة بـ4 جدران، ويغلق عليه الباب من الخارج ولا يفارقه عند خروجه من المنزل إلا وهو ممسك بجلبابه؛ لمنعه من الهرب.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم، إن الأب تسبب في حالة نفسية لابنه على مدى سنوات عديدة، مناشدين الجهة ذات العلاقة التدخل العاجل وإنقاذ الابن.

حالة الغضب التي تسببت فيها الحادثة، دفعت السلطات في مدينة مكة للتحرك؛ إذ كشف الناطق الإعلامي للشرطة في المدينة، عاطي بن عطية القرشي، أنهم ألقوا القبض على الوالد واقتادوه إلى مركز الشرطة، مشيراً إلى أنه تمت إحالة الابن إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي عنه، بحسب ما ذكرته صحيفة "عاجل" السعودية.

وعلى موقع تويتر تصدر هاشتاغ #انقذوا_حنتوش_مكه_من_التعذيب تغريدات السعوديين، الذين طالبوا بمحاسبة الوالد على ما فعله بابنه.

 

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